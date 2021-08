Nacidos en el 2000 vivirán nueva pandemia antes de cumplir 60: revela estudio

Expertos de la Universidad de Padua, Italia, hicieron un estudio en el cual revelaron que los nacidos en año 2000 tienen probabilidades de volver a vivir una pandemia global como la del Covid-19 antes de cumplir 60 años.

Los académicos estudiaron la propagación de enfermedades epidémicas, durante los últimos 400 años, por lo que estimaron que este tipo de acontecimientos mundiales se volverán comunes en los próximos años y que antes del año 2080, se vivirá una emergencia similar.

La frecuencia con la que se puede presentar una pandemia aumentó, pues de acuerdo al estudio hay una probabilidad del 2 por ciento de que ocurra una pandemia similar a la actual. Eso quiere decir que aquellos nacidos en el 2000 tiene alrededor de 38 por ciento de probabilidades de vivir otra emergencia antes de cumplir los 60 años, porcentaje que podría aumentar al 80 por ciento.

¿Por qué se viviría otra pandemia?

Los científicos detallaron que lo que incrementa de vivir otra epidemia es el aumento de la población, los cambios en los sistemas alimentarios, la degradación del medio ambiente y el contacto más frecuente entre humanos y animales portadores de enfermedades.

En tanto, de acuerdo a Francisco Monroy López, académico de la UNAM, el 75 por ciento de las nuevas enfermedades pueden haberse presentado en animales. Además, el aumento de la exposición se debe a que las especies silvestres pierden su hábitat y tienen más contacto con los seres humanos.

Los investigadores italianos recalcaron que el mundo tiene 60 años para prepararse para la próxima pandemia, ya que podría presentarse antes de ese año. Además, enfatizan que la pandemia de Covid-19 tienen que ser un antecedente para hacer los cambios necesarios.

“En comparación con epidemias anteriores, la epidemia de Covid-19 cuenta actualmente con alrededor de 3.5 millones de víctimas mortales (datos de julio de 2021), con una intensidad de alrededor de 0.3 por mil / año", dijo Marco Marani, uno de los autores del estudio publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States).

Dadas estas proporciones, sorprende que el recuerdo de un hecho trascendental como el de la gripe española, unas 20 veces más intenso que la epidemia que vivimos, se haya perdido tan rápidamente. Si la memoria colectiva hubiera estado más presente, quizás no hubiéramos estado tan desprevenidos para la gestión de este evento”, indicó.