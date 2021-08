James Cameron cumple años: ¿En qué plataformas de streaming ver sus mejores películas?

James Cameron es, probablemente, uno de los nombres de más peso dentro de la industria cinematográfica. Activo desde 1978, ha realizado un sin fin de películas que han resultado inolvidables para los espectadores.

Para celebrar su cumpleaños número 67, te traemos una pequeña lista de las mejores películas del cineasta y en donde puedes ver algunas de ellas, para que no te pierdas la oportunidad de conocer su trabajo.

Titánic

Empezamos por la película que siempre abre el debate en redes sociales, sobre si tanto Rose como Jack pudieron haber sobrevivido.

El film se estreno en 1997, con una maravillosa dupla de protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, batió todo tipo de récords y arrasó con los primeros de la Academia de ese año. Si aún no la has visto, es un clásico que no puedes perderte.

Terminator

Un clásico que no puede faltar en la lista es The Terminator, esta historia épica de ciencia ficción vio la luz por primera vez en 1984 y que pese a tener algunas experiencias previas en dirección, a James Cameron le gusta considerar esta cinta como su opera prima.

El film da inicio a una franquicia que no solo tiene muchísimas secuelas en su haber, sino que también se hizo acreedora de comics, novelas y más. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, terminator es uno de los personajes considerados como los más emblemáticos del actor.

La segunda parte de esta cinta la puedes ver en Netflix.

Aliens

El director fue el encargado de ponerse al hombre la secuela de Alien, dirigida en primea instancia por Ridley Scott, en el años de 1986.

Esta segunda entrega también tiene a Sigourney Weaver en el rol de Ellen Ripley, yendo de nuevo al encuentro de la temible criatura luego de algunos años de su primera experiencia. Con mucha más acción de la primera entrega, es otro clásico de ciencia ficción que no puedes dejar de ver.

Mentiras verdaderas

Si creciste en los 90, seguramente viste esta película con una inigualable combinación de comedia y acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis.

La cinta de Cameron está basada en la versión francesa de 1991 La Totale, conocida en inglés como True Lies, cuenta la historia de Harry Tasker, un hombre que lleva una doble vida como esposo aburrido y espía.

Abyss

Teniendo en cuenta la edición especial del film con 28 minutos adicionales, la película de Cameron es una historia y una realización prácticamente redondas.

La versión extendida agrega la paranoia de los submarinos rusos y, realmente, consigue meter al espectador en su clímax. Los protagonistas, Ed Harris y Mary Elizabeth Mastrantonio, se han negado siempre a hablar sobre la película. Se desconoce lo que Cameron hizo en el set de rodaje, pero el producto final habla por sí mismo.

Abyss es una película fascinante, desde las tormentas peligrosas hasta el teniente Coffey volviéndose loco. Algunas de las mejores fotografías subacuáticas y efectos especiales de todos los tiempos salen de esta cinta.

Avatar

Si duda una de las películas más aclamadas de James Cameron y que ha llevado a la ciencia ficción a otro nivel.

En esta película del 2009, Cameron vuelve a transportar al espectador a tierras extraterrestres, a Pandora, más precisamente, en donde los humanos intentan extraer un novedoso mineral, pero poniendo en riesgo a sus habitantes, una raza conocida como los Na'vi.

Avatar era la película con mayor recaudación en la historia del cine. Sin embargo eso cambió con la llegada de Avengers: Endgame.

Se dice que James Cameron tenía planeada la historia de Avatar desde los 90; sin embargo, aplazó el proyecto porque no existía la tecnología necesaria para lograr la visión que él mismo tenía.

En 2013, Cameron firmó con 20th Century Fox para realizar tres secuelas del film. Las dos primeras ya han filmado la mayor parte de sus escenas y se espera que Avatar 2 se estrene, tras muchas demoras y postergaciones, a fines del 2022.

Esta cinta está disponible en Disney+

Documentales

Cameron no sólo se ha hecho de fama por las películas que ha realizado sino también por sus documentales. Tal es el caso de Mission Blue, en este documental, el director sigue la campaña de la oceanógrafa Sylvia Earle para salvar a los océanos del mundo de las amenazas como la sobrepesca y los desechos tóxicos.

Este documental lo puedes ver en Netflix



EFVE