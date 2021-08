7 Claves para aprovechar mejor tu vida universitaria

Llegar a la universidad es un logro, pero en las circunstancias actuales que todos conocemos es una verdadera hazaña, por lo que surgen diferentes inquietudes sobre cómo es posible darle un sentido a esta etapa tan importante en la vida de tantos jóvenes que con su esfuerzo y el de sus seres queridos comparten un genuino sentimiento de orgullo. Para ello presento estos 7 puntos que espero ayuden a encontrar un significado más profundo sobre la vida universitaria.

1. Marca un rumbo. Bien dicen que da igual a dónde llegues si no sabes a dónde vas. No dejes que esto pase, la vida y el proyecto personal son fundamentales para aspirar a ser una mejor versión de sí. Por eso hay que apoyarse la memoria para recordar qué ha pasado, de dónde se viene y de igual forma, apoyarse en la ilusión factible y sanamente ambiciosa de proyectar una meta a la que se quiere llegar y a la que hay que acometer con la audacia de saberse el protagonista de la historia personal y de algo tan importante como estudiar una carrera universitaria.

2. Trabaja los hábitos. Es muy común que sea un conflicto la relación entre expectativas y realidad, así como lidiar con el pasado y el futuro con el riesgo de perder el presente. Por lo que es importante recordar que la vida universitaria no empieza el primer día de clases, esta empezó ya, por eso toma en cuenta que muchas veces los hábitos de un estudiante serán los hábitos de un profesional, así que más vale plantearse metas importantes y actuar en consecuencia, porque la verdadera educación cambia destinos y los hábitos ayudarán a que sea mejor de lo que se había pensado.

3. Ten espíritu deportivo. Una de las cosas más difíciles es reconocer que en muchas ocasiones uno termina siendo el rival más difícil, por eso es importante el espíritu deportivo para buenamente vencerse un poco cada día en la carrera que se ha decidido estudiar y que se tome en cuenta que no basta hacer las cosas. Eso no es de campeones, pero sí hacerlas y hacerlas bien, porque lo bueno cuesta y lo mejor, cuesta más. Diez minutos más de estudio o vivir la puntualidad pueden ser dos acciones muy concretas para vivir con deportividad la vida universitaria.

4. Haz amigos. La universidad no es solo una escuela, es un lugar de encuentro humano, por lo tanto, es un espacio para vivir la amistad. Esto es importante porque con frecuencia se puede pensar que la universidad es solo un espacio para tomar clases, aprender algo, tener un título y “vivir de eso” en cuanto salgas de ella. Pero no es solo eso, la vida universitaria es una vocación que se disfruta más si se acompaña de personas con las que puedes atesorar muchos de los mejores momentos de tu vida.

5. Esfuérzate. Todo proceso que implique un cambio en la vida implica esfuerzo y el educativo no está exento. Por momentos parecerá que las circunstancias son difíciles, pero ahí es donde se puede encontrar la oportunidad para ser héroes de nosotros mismos o de alguien más. En el día a día seguro se verán materias que gustan más que otras, gente que cae mejor o peor o incluso días donde la energía es más alta que en otros. No hay de qué preocuparse, la carrera universitaria no es “una carrera de 100 metros” es un maratón donde cada paso cuenta por muy pequeño que sea en la que la perseverancia es una gran aliada.

6. Sé paciente. Las cosas no siempre salen como uno desea. Mucho se critica que en las escuelas enseñan cosas que no sirven para la vida “real” y aún más se condena que una “boleta de calificaciones” sea motivo de estigmatización; en efecto, esto en algunos casos es verdad, hay mucho que hay que cambiar desde la forma o el fondo, pero empieza por ti. Hay que tener la suficiente fortaleza y humildad para entender que no todo saldrá bien y a la primera, quizás sea en uno de estos “intentos fallidos” en los que se encuentren aprendizajes inesperados para la vida real.

7. Cuida lo que amas. Comúnmente puede pasar que los jóvenes en esta edad pretenden “devorarse al mundo” pero terminan “devorándose a sí mismos”. Por eso hay que estar atento a que dar ese “extra” en las actividades estudiantiles no se oponga al cuidado y atención de uno mismo y de las personas que uno más quiere. Esto no se trata solamente de balancear los diferentes ámbitos de la vida, sino de tener claras las prioridades y eso no es tan fácil como parece, pero necesaria para hacer de tu vida universitaria una vida bien aprovechada.

mgm