Enfermera se opone al regreso a clases presenciales, "la vida de los niños no se repone"

El tema del regreso a clases presenciales en México se ha vuelto un tema de debate entre la sociedad en general pues mientras el gobierno ya se prepara para que los alumnos regresen a las aulas el próximo 30 de agosto, algunos padres de familia aún tienen dudas sobre si mandar o no a sus hijos a las escuelas ante el temor de que se contagien del Covid-19 y recientemente, una enfermera, quien también es madre de familia, se hizo viral por oponerse al regreso a clases presenciales con un fuerte mensaje

Fue a través de Facebook donde la enfermera identificada como Marylin García, quien es empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se posicionó en contra del regreso a clases presenciales debido a que le tocó atender a un paciente pediátrico con el riesgo de terminar en apoyo ventilatorio y menciona que prefiere que su hija continúe con las clases en línea o que pierda el año si es necesario y terminó su texto con la frase “La vida de los niños no se repone”.

El posicionamiento de la enfermera se hizo viral en redes sociales y desató un intenso debate entre los internautas pues mientras algunos se mostraron en contra de la apertura de las escuelas otro sector manifestó que es necesario que las abran para evitar rezagos en la educación de los menores y en su desarrollo social.

La postura de la enfermera generó mucha polémica. Foto: Especial

¿Qué dicen el gobierno sobre el regreso a clases presenciales?

El gobierno federal sigue firme en su decisión y el regreso a clases presenciales para el ciclo 2021-2022 sigue en pie para al próximo lunes 30 de agosto, tal como lo indica el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe mencionar que, en diferentes ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido su postura sobre el regreso a clases argumentando que ya no se pueden mantener cerradas las escuelas pues esto implicaría mayores afectaciones en el desarrollo académico y personal de los menores.

Es importante señalar que el regreso a clases presenciales se realizará de manera voluntaria, sin embargo, las autoridades escolares han mencionado que las condiciones sanitarias son óptimas para que el regreso a las aulas se realice de forma segura pues indicaron que la totalidad de los maestros ya cuentan con la vacuna y que se aplicarán protocolos sanitarios en los centros escolares.

AMLO critica a padres

El regreso a clases presenciales ha generado desconfianza en muchos padres de familia, quienes han manifestado que prefieren no mandar a sus hijos a la escuela para evitar que se contagien de Covid-19 y ante este planteamiento, el mandatario originario de Tabasco emitió fuertes críticas y aseguró que considera que es una incongruencia que los padres no quieran mandar a sus hijos a la escuela pero que no temen llevarlos a centros comerciales o a otros establecimientos.

El ciclo escolar 2021-2022 iniciará el lunes 30 de agosto. Foto: Cuartoscuro

Con información de medios.