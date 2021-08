Robin se declara bisexual en el último cómic de Batman: Urban Legends; fanáticos de DC están encantados

Otro superhéroe forma parte de la comunidad LGBT. Ahora se trata de Robin, sidekick de Batman, quien se ha declarado bisexual en la sexta entrega de Batman: Urban Legends.

El personaje de DC Tim Drake, que lucha contra el crimen como Robin, se aseguró una cita con un hombre llamado Bernard Dowd. Tim visita la casa de Bernard para invitarlo a salir: "Está bien, Tim. Tienes esto ”, se dice el personaje de DC.

Bernard abre la puerta y, sin que Tim lo sepa, está a punto de invitarlo a salir. Tim interrumpe: "Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Estaba aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo - yo no sé lo que significó para mí. Aún no. Pero me gustaría resolverlo ".

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?". A lo que Tim dice que sí.

Tim Drake ha salido con mujeres en cómics anteriores, pero ahora se confirma oficialmente que sale tanto con hombres como con mujeres. Los fanáticos de DC estaban encantados con la noticia y usaron Twitter para expresar su entusiasmo.

Un usuario de Twitter se sorprendió gratamente: "Honestamente, me sorprende que hayan hecho lo que hicieron, pero lo hicieron, y es fantástico. La historia en sí es hermosa y divertida, pero tomar un personaje de alto perfil que los fanáticos han LLEGADO a ser queer durante décadas y hacerlo lo es. Simplemente genial."

Mientras que otro llamado Tim Drake salió del armario como "inspirador".