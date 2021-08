Horóscopos: Estos SIGNOS deben CUIDAR su SALUD este miércoles 11 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Comienzas a sentir cierto nerviosismo en tu relación de pareja, puede que tengas dudas con respecto a su vida y a lo que está haciendo cuando no estás a su lado, te recomiendo dejar de lado los celos y hacer las preguntas correctas a la persona que está a tu lado.

Estás teniendo problemas para olvidar a una persona que estuvo a tu lado durante algún tiempo, es momento de seguir adelante y no dejar que vuelva a entrar en tu mente, si tienes asuntos pendientes con esa persona, es mejor que trates de arreglar la situación utilizando la ayuda de algún amigo en común o un mensaje directo, pero sin compromiso alguno. Un dolor de infancia podría provocarte problemas el día de hoy, por lo que debes tratar de buscar ayuda para superar esto.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro tiene un momento de tranquilidad el día de hoy, donde podrá dejar de lado cierta ansiedad que estaba experimentado hace un par de días. Problemas de dinero podrían afectarte el día de hoy, puede ser que una deuda que tengas de hace tiempo te pase la cuenta y no te deje desempeñarte de buena forma durante la jornada laboral.

Una persona está necesitando ayuda económica y se acercará a ti para pedírtelo, si no estás en buenas condiciones como para cumplir con esta petición, entonces ayúdale a encontrar otra solución. Una mujer que conoces está pensando en ofrecerte un trabajo, evalúa la situación, si ya tienes empleo, es mejor quedarte en ese lugar.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El trabajo necesita más compromiso de tu parte y también el equipo con el que compartes labores, estás comenzando a apartarte del grupo y eso no es bueno, intenta ser una parte fundamental e indispensable del lugar donde te desempeñas, podrías tener regalías más adelante si haces esto.

Alguien que ya no está presente en tu vida podría tener intenciones de volver a ser parte de tu mundo, no es bueno volver atrás si es que te ha hecho algún daño, piensa bien esto. Tienes una oportunidad de conocer la historia de tu familia y de aprender sobre todos los pasos que dieron para llegar donde estás tú hoy en día, no desperdicies este conocimiento, ya que siempre es bueno conocer la historia de tus antepasados.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor no debe esperar, siempre es un buen tiempo para enamorarse y para compartir con alguien que está entrando en tu vida, se trata de una persona que puede aportar mucho en tu camino, no le cierres la puerta porque temes a volver a entablar un compromiso.

No dejes que otras personas manejen tu mente, ni mucho menos que se hagan cargo de tu voluntad, es algo que nunca debes dejar que suceda, tienes todo para hacer valer tu opinión frente a las cosas que te suceden o te afectan. Es probable que enfrentes problemas familiares debido a desacuerdos entre tu pareja y algún miembro de tu familia, no dejes que esto suceda y aclara las cosas conversando con ambas partes, será difícil, pero con comprensión y cariño podrías darle una solución rápida al asunto.

Leo (23 julio-22 agosto)

El trabajo viene bien el día de hoy para Leo, pero tendrás que sortear alguna dificultades con una tarea que te será encomendada. Aún no es momento de tomar ese viaje que vienes soñando hace algún tiempo, tienes responsabilidades y compromisos que cumplir en el lugar donde vives, mejor espera a juntar un poco más de dinero y a terminar lo que te propusiste, no dejes las cosas a la mitad.

Una mujer está buscando tus servicios, puede ser una buena oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación para generar otros clientes. Si alguien muy cercano a ti está enfrentando una depresión tienes que ayudarle a superar esto, es probable que sepas lo que siente o que sepas una manera de como poder sobrellevar algo así.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona que te conoce bien te entregará un sabio consejo, no creas que lo sepas todo, hazle caso a lo que te dice, ya que se trata de algo importante. La salud está en un punto alto, por lo que no te descuides, sobre todo de los cambios de clima.



Es probable que estés enfrentando un periodo de poco movimiento, algunas cosas que necesitabas que cambiaran hace algún tiempo, no lo están haciendo, lo que te puede tener un tanto decaído, pero no te sientas mal, muy pronto verás que las cosas van mejorando poco a poco. Una persona que no conoces bien podría estar intentando boicotear tu trabajo, puede ser una instancia de conflicto entre ambos, ya que te enterarás de sus intenciones el día de hoy.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Una persona que te conoce bien te entregará un sabio consejo, no creas que lo sepas todo, hazle caso a lo que te dice, ya que se trata de algo importante. La salud está en un punto alto, por lo que no te descuides, sobre todo de los cambios de clima.

Es probable que estés enfrentando un periodo de poco movimiento, algunas cosas que necesitabas que cambiaran hace algún tiempo, no lo están haciendo, lo que te puede tener un tanto decaído, pero no te sientas mal, muy pronto verás que las cosas van mejorando poco a poco. Una persona que no conoces bien podría estar intentando boicotear tu trabajo, puede ser una instancia de conflicto entre ambos, ya que te enterarás de sus intenciones el día de hoy.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

El trabajo necesita un poco más de atención, no dejes que una pena o un momento malo hagan que dejes de lado tus obligaciones. Las personas que nos conocen desde nuestra infancia pueden entregarnos consejos muy sabios para todos los ámbitos de nuestra vida, recuerda que se han caído muchas veces y te hablan desde la experiencia, el día de hoy recoge un consejo de alguien que te conoce bien y te quiere.

Estás disfrutando de las buenas cosas que has conseguido con tu esfuerzo, sigue así, llegarán muchas más. Debes organizar tu área de trabajo o estudio, te sentirás mejor cuando lo hagas y tendrás un mejor desempeño.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Buen día para Sagitario, estás viendo las cosas con claridad, no desistas. Tienes en tus manos la solución a un problema, pero te da miedo usarla debido a que puede tener consecuencias, debes pensar que todo en la vida lo tiene, si se trata de efectos colaterales y puedan lastimar a otros, debes desistir de la idea.

El amor a diferencia del enamoramiento no llega de golpe, es algo que se va construyendo y que necesita tiempo para ir madurando, deja la ansiedad en esta materia. El trabajo está estable, pero estás pensando en avanzar demasiado pronto, date el tiempo para estudiar, reflexionar, observar, aprender y para construir una buena reputación en tu lugar de desempeño.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es un día maravilloso para Capricornio y lo podrá sentir desde que despierta. El sol brilla en tu vida y será una jornada excelente para cualquier ámbito de tu vida. Un dinero extra llegará, procura guardarlo para momentos de mayor necesidad, pero puedes invertir un poco en pasar un rato agradable, ya sea por ti mismo o en pareja.

Es probable que tengas una solicitud de trabajo el día de hoy, lo que será muy beneficioso para ti y para tu avance en esta materia, recuerda que siempre es importante que tengas que estar muy atento a lo que va a llegar a tu vida. Alguien que quiere tener tu atención podría darte un llamado el día de hoy, recuerda que siempre es bueno conocer a gente nueva, por supuesto que este consejo es para quienes están sin pareja, aprovecha este momento para disfrutar junto a personas que puedan entregarte nuevas experiencias en la vida.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Quienes hayan nacido bajo el signo de Acuario verán sus deseos hechos realidad en el trabajo, es importante que disfruten este momento. Quienes están en etapa de estudio podrán disfrutar de una agradable jornada en sus labores, no descuides las materias que te tienen un poco preocupado.

Si tienes la fortuna de tener a alguien a tu lado para compartir tu vida, hoy es un momento para hacerle sentir toda la gratitud que tienes por estar acompañándote y apoyándote en este camino que han decidido recorrer juntos. No apresures las cosas con esa persona nueva que ha entrado a tu vida, sigue los pasos que te llevarán a tener una relación muy bella, si no te relajas, podrías perder esta oportunidad.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El amor para los solteros está inquieto y no ha querido manifestarse, no te preocupes, porque tu periodo de soledad está pronto a terminar, solo debes tomar las lecciones que has aprendido durante este tiempo y ponerlas en práctica cuando te enfrentes a una nueva persona.

Los amores imposibles no existen, solo son personas que no deben estar juntas y nada más, no pierdas tiempo contemplando a alguien con quien no debes estar, es mucho mejor guardar tus ganas y lo que tienes por entregar para alguien nuevo. Quienes busquen el amor, tendrán una muy buena jornada en esta materia, porque conocerán a una persona muy especial o concretarán una cita que hace tiempo están esperando con alguien que conocen hace algún tiempo.

Frase del día: "Cuéntamelo y me olvidaré. enséñamelo y lo recordaré. involúcrame y lo aprenderé" - Benjamin Franklin