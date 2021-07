Pareja se compromete en pleno concierto con canción de Taylor Swift: VIDEO VIRAL

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @jaelynkaytheisen compartió un fragmento de lo que parecía ser un concierto normal, como los que ha dado con su banda por casi cinco años. Con ella como vocalista, su novio como guitarrista y corista, un baterista y un bajista, el grupo musical se presentó frente a toda su comunidad para celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, con algunas de las canciones favoritas del público.

En un escenario con luces azules y rojas, Jaelyn se encontraba interpretando la canción "Love Story", escrita por Taylor Swift, quien es una de sus artistas favoritas desde el primer momento. Todo parecía ir a la perfección hasta que se acercó el puente de la canción. Sin embargo, a unos versos más de terminar su interpretación, la cantante notó que algo estaba ocurriendo, pues la banda dejó de tocar progresivamente hasta que solo se escuchaba su voz.

La cantante pensó que se trataba de un concierto como cualquier otro. Foto: TikTok @jaelynkaytheisen

Así fue la propuesta

En el video compartido, Jaelyn confesó haber pensado "¿Qué está haciendo mi baterista? ¿Por qué demonios se detuvieron?". A pesar del incómodo momento, ella siguió interpretando la letra de la canción y mirando al público que, interesado por lo que sucedía, no apartaba la mirada de ella. A su lado izquierdo, su ahora prometido se inclinaba a buscar algo y acomodaba su guitarra detrás de su espalda para poder moverse con mayor facilidad.

La audiencia coreaba la canción a todo pulmón el estribillo de la canción, mientras la cantante seguía con su interpretación a capella. "And I said: Romeo, save me, I've been feeling so alone, I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think". Justo después de ese verso, la canción hace referencia a que el hombre en cuestión se arrodilla y saca un anillo de compromiso, exactamente lo mismo que el novio de Jaelyn estaba haciendo en la vida real.

La propuesta fue en medio de una canción de Taylor Swift. Foto: TikTok @jaelynkaytheisen

Marry me, Juliet

Llena de sorpresa, la cantante tuvo que detenerse, pues la risa y el llanto le impidieron continuar interpretando la canción. Incrédula, se llevó una mano a los labios y después de sollozar por unos segundos, asintió con la cabeza. Su novio se levantó, la abrazó y le colocó el anillo mientras intercambiaban una serie de palabras. Las personas, frenéticas, gritaban ante la emoción de los artistas, quienes confirmaron su futura unión con un tierno beso.

Él levantó el brazo en señal de victoria y la banda comenzó a tocar de nuevo. Después de un momento, Jaelyn solo pudo expresar sorpresa ante lo sucedido y su prometido le informó al público que había aceptado casarse con él. Cuando llegó el momento de regresar a su papel, la joven confesó que ni siquiera sabía qué parte de la canción seguía. A pesar de la felicidad por estar comprometida, pudo más su profesionalismo y Jaelyn siguió cantando "Marry me, Juliet, you'll never have to be alone".