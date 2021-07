Intentó asaltar a su maestra, pero ella lo reconoció: VIDEO VIRAL

Aunque podría parecer que en TikTok todo es entretenimiento y diversión, en la plataforma hemos podido observar cierto contenido que nos demuestra lo contrario. Tal es el caso del video compartido por la cuenta @joaquinbartolo1, este usuario, hace cinco días, compartió los momentos captados por lo que parece ser una cámara de vigilancia de una casa particular; mismos que se viralizaron y, hasta el momento, cuentan con casi 246 mil likes.

En dicho video se observa a una señora intentando abrir la puerta de su casa, cuando una motocicleta con dos individuos encapuchados se estaciona frente a ella. A pesar de sus esfuerzos por resguardarse, un hombre joven le pide que le dé absolutamente todo lo que trae sin tirar nada. Con los nervios a flor de piel, la mujer le pide que no le haga nada y comienza a sacar sus pertenencias con cuidado.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia. Foto: TikTok @joaquinbartolo1

¡Lo reconoce en cuestión de segundos!

Cartera, monedero, teléfono celular y algunas piezas de joyería son entregadas al asaltante, mientras la señora le suplica que no le haga nada. Él, vestido con una sudadera negra, un paliacate, lentes oscuros y una gorra color rojo, le pide que no hable y solo se apure a quitarse las cosas para que pueda escapar. "No le vamos a hacer nada si se apresura. Ándele. Los aretes, ándele. ¡Muévase!".

Mientras la mujer sigue en pleno colapso nervioso, el asaltante le dice a su compañero que lo espere, pues ya casi va a terminar su cometido. Sin embargo, estos momentos de distracción por su parte bastaron para que la señora pudiera observarlo con mayor detenimiento. "¿Fernando? ¿Eres tú?", le pregunta a su asaltante que, descubierto, intenta subirse a la motocicleta que lo espera; el conductor escapa y él se queda atrapado frente a nada más y nada menos que su maestra.

La maestra reconoció a su asaltante rápidamente. Foto: TikTok @joaquinbartolo1

¿Qué ocurrió después?

Inmediatamente, Fernando comienza a pedirle perdón a su maestra y se arrodilla ante ella. La señora, recuperando el control de la situación, le pregunta si el asalto fue a propósito para sacarle un susto, a lo que él solo responde que no y sigue pronunciando la palabra "perdón". Con un intenso coraje, la mujer le pide a su alumno que le devuelva sus cosas, mientras lo regaña por dedicarse a robarle a la gente. Cuando su alumno le dice que ya se va, ella le dice que no y se da cuenta de todos los aparatos electrónicos que Fernando había confiscado antes que el suyo.

La maestra le pide al hombre que la vea a la cara, que se quite los lentes y le responda por qué está dedicándose a cometer ese delito, le pregunta con quién se está juntando y lo obliga a quitarse todos los elementos que le cubren el rostro. Mientras continúa el regaño, Fernando le increpa a la mujer que no entiende la situación y le explica que su mamá está enferma, que su familia no tiene dinero. Ella, incrédula, le pide que le diga la verdad. Ante la misma respuesta, ella asegura que pedirá un trabajo para el muchacho con tal de que se aleje de esa situación. Él, agradecido, se acerca a la señora en cuestión y la abraza.