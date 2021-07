Karla Canseco tiene 19 años es youtuber y se hizo viral por comprar casa; esta es su historia

Una de las principales metas de muchas personas es comprar una casa, un objetivo que en ocasiones es difícil de lograr, por lo que esta joven youtuber de 19 años, de nombre Karla Canseco se volvió viral al compartir que por fin adquirió una propiedad por hacer "apuntes bonitos".

Canseco es originaria de Xalapa, Veracruz, lugar desde donde lleva 2 años compartiendo contenido en su canal de Youtube "Karla´s Notes", el cual está dedicado a dar consejos para realizar manualidades para decorar apuntes y también tiene algunos videos de lettering, que es el arte de dibujar letras.

Karla tiene 19 años y en su canal la siguen 955 mil suscriptores. De acuerdo con sus propias palabras se dedica a hacer "apuntes bonitos". Hasta el momento lleva más de 180 videos compartidos, muchos de los cuales han logrado llegar a más de 2 millones de visitas.

Karla Canseco tiene 19 años. Foto: Especial

Youtuber de 19 años compra casa y se hace viral

El pasado 2 de julio el nombre de Karla Canseco se hizo viral al compartir en Twitter una imagen de su nueva casa, y asegurar que estaba feliz y agradecida por haberlo logrado a los que a sus 19 años, situación que generó una gran cantidad de preguntas de los internautas.

Al recibir una gran cantidad de preguntas con respecto a cómo hizo para lograrlo a su corta edad, la yotuber escribió: “Tengo la fortuna de poder trabajar en lo que más me gusta, hago 'apuntes bonitos', y los comparto en mis redes sociales", refiriéndose a su canal de Youtube.

Así dio a conocer que compró su casa. Foto: Especial

Pero agregó que también trabaja como creadora de contenido y tiene un negocio en Instagram. "Ahorré mucho por esto (solo para quienes se lo preguntaban), gracias”, comentó en Twitter, donde es seguida por más de 19 mil personas, pero debió hacer su cuenta privada después de la polémica por su casa.

Además, Karla dio a conocer que actualmente está estudiando dos carreras, comunicación y derecho, y aseguró que no recibió ayuda de sus padres para comprar su casa: "no, mis papás no me compraron la casa”, respondió a la gran cantidad de preguntas que le hicieron los internautas.