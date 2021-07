Conoce 5 datos de "La vida diaria del rey inmortal", el nuevo anime de Netflix

Cada día salen diversas series de anime que tiene el fin de volverse exitosas, como es el caso de "La vida cotidiana del rey inmortal", nueva serie original de la plataforma de Netflix que sobresale por su originalidad, pues cuenta la historia de Wang Ling, un chico que a los 6 años venció a un poderoso demonio y se convirtió en el ser más poderoso de la humanidad. Su tarea es simple: no destacar para no ser visto como un fenómeno; sin embargo, está se le dificultará cuando entre a la secundaria, ya que tendrá que pasar la vida de un joven común de 16 años.

Aunque en un principio la historia pareciera tibia, su toque de comedia la hace única. Por ello, es que te mostramos 5 datos para que te sumerjas en esta serie basada en la novela "Xian Wang de Richang Shenghuo" de Kuxuan, la cual se ha ganado grandes seguidores por todo el mundo, sobre todo en China, país de donde es originaria.

Es importante destacar que, si no has visto la serie, te recomendamos ir a la televisión más cercana para que la veas, ya que el siguiente artículo contendrá spoilers.

Su nombre correcto es "donghua" no anime

No todas las animaciones salidas de países asiáticos son conocidas como anime, pues algunas naciones como China al tener sus propias creaciones se les denomina "donghua" que es un tipo de novela ligera. No obstante, al ganar gran popularidad la adaptación ganó el término "manhua", el cual es equivalente a manga en japonés, lo cual le ayudó a establecer su estilo artístico en su paso a la animación.

Su sistema de energía se basa en el cultivo

En muchas animaciones hemos visto diferentes sistemas de energía como son el ki (Dragon Ball Z) y el chakra (Naruto). En el caso de la "vida diaria del rey inmortal" este basa en los conocidos cultivos, los cuales son magia combinadas con tecnología. El poder de un usuario de cultivo se puede medir en una evaluación y dependiendo su cantidad de fuerza, la magia se podrá manifestar en forma física como es el caso de Wang Ling, quien su poder se equipará a los dioses por todo lo que es capaz de realizar.

Wang Ling tiene millones de años

A pesar de que un principio de la historia, Wang Ling se nos muestra saliendo del hospital caminando y más tarde, teniendo 16 años. El protagonista en realidad posee millones de años, ya que no es la primera vez que ha estado en la tierra. De acuerdo con el manhua, Ling ha vivido mucho tiempo antes de que fuera adaptado a un dibujo o a una animación, motivo por el cual, tiene un gran poder que solo demuestra cuando es necesario.

No puede expresar sus emociones

Cuando se nos presenta a Wang Ling, pareciera que desde nace nada importa, pero aquello no es culpa suya sino un sello que tiene en la espalda, pues este no le permite sentir emociones hasta que se rompe. Desgraciadamente, el protagonista debe reprimirlas pues si no las mantiene a raya podría provocar el fin de la humanidad, como fue el caso del penúltimo capítulo de la serie en donde casi hace que se destruya la Tierra para salvar a Sun.

No tiene doblaje en inglés

La plataforma de Netflix nos hizo un favor al subtitular el anime al español e inglés así como otros idiomas, pero originalmente la serie no tiene una traducción a otro idioma. Lo anterior es debido a que un pequeño grupo de aficionados prefiere todavía los subtítulos y el idioma original que oírlo en su lengua natal. A lo anterior hay que agregarle, la dificultad de la lengua china, la cual es no es muy fácil de hablar y muchos menos traducir.