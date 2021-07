Día Internacional de la Amistad: celebra con tu mejor amigo y dedica una de estas canciones

El 30 de julio se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Amistad, en el que se trata de agradecer especialmente a esas personas que son capaces de ofrecer sentimientos desinteresados, romper fronteras y tender lazos de solidaridad.

La efeméride tiene su reconocimiento oficial dese el 2011, fue una iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas, en objetivo de la ONU es transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia y la pobreza, contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible.

Para celebrar este día tan especial puedes dedicar una canción a tu mejor amigo, existen diversos grupos y solistas que en su repertorio cuentan con temas para esa persona que siempre está ahí.

Canciones para dedicar

"Tal como eres" de El Canto de loco

“Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida que sin ti yo no valgo”. Aunque en alguna parte del tema menciona a los hermanos, esta canción es un grito amistad real y es un himno para la solidaridad y la amistad incondicional.

"Son mis amigos" de Amaral

La banda lanzó en 2005 un tema especial para dedicar a los amigos. ”Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos por encima de todas las cosas”, dice parte de la canción que según el portal Happy FM es de las piezas más emotivas para compartir.

“Yo soy tu amigo fiel” de Aleks Syntek y Danna Paola

Para la tercera entrega de la cina Toy Story, Aleks Syntek y Danna Paola interpretaron la nueva versión "Yo Soy Tu Amigo Fiel". En la cancón se reconoce la verdadera amistad.

“Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel”

"Count on me" de Bruno Mars

“You can count on me like one two three I’ll be there And I know when I need it I can count on you like four three two You’ll be there ‘Cause that’s what friends are supposed to do”

El artista Bruno Mars se ganó el corazón de todos con este precioso mensaje, en el que según sus seguidores tiene el significado perfecto de lo que significa la amistad.

"Amigos" de Enanitos Verdes

Es una de las mejores canciones en las que se habla de amistad, un tema ideal para dedicar, y decirle a la persona especial que sin importar la distancia o el motivo siempre estaremos cerca de los amigos.