¿De viaje en plena pandemia? Sigue estos consejos para evitar arruinar tus vacaciones

Para nadie es un secreto que uno de los sectores comerciales más afectados por la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, ha sido el turismo así como las aerolíneas, debido en gran medida a las diversas restricciones en todo el mundo lo que ha generado una caída del turismo a nivel mundial.

En entrevista con Maca Carriedo en el espacio de Adela Micha para El Heraldo Media Group, el especialista en aviación Carlos Torres, explicó el panorama que se vive en esos momentos en la industrias turística y de vuelos, además de brindar una serie de consejos para viajar en plena pandemia.

Sobre la situación de la industria turística y las aerolíneas, Torres destacó que debido a el largo tiempo en que ha estado en paro la industria, la gente ya quiere y necesita vacacionar; sin embargo, pero nadie existen certezas debido a que no existe ninguna homologación de criterios en el mundo, ya que las diferentes naciones solicitan diferentes requisitos y hasta vacunas para ingresar a su territorio.

En este sentido el experto dijo que es de llamar la atención el hecho de que en algunas naciones no se permite el acceso si se cuenta con la vacuna rusa, mientras que en Rusia no se permite el acceso si no se tiene uno de los fármacos elaborados en esta nación.

Falta de restricciones han ayudado a recuperación

En contraste, el experto destacó que naciones como México, donde no se cuenta con ninguna restricción de viaje, la recuperación económica se ha dado de forma un poco más acelerada, justamente porque se vuelven destinos atractivos ante la facilidad de entrar a dichos países.

Pese a ello en el caso de México la recuperación no ha sido la misma que los niveles que se tenían antes de la pandemia, a pesar de que el país ha recibido 90% de turistas internacionales principalmente de Estados Unidos y Canadá.

Consejos para viajar

Finalmente el experto brindó una serie de consejos y recomendaciones si se planea realizar un viaje en plena pandemia. Lo primero y lo principal es mantener y reforzar las medidas sanitarias, por lo que el uso de cubrebocas es indispensable, así como la presentación de una prueba de antígenos negativa.

De igual forma se recomendó “no jugarle al vivo” e intentar evadir las reglas, poniendo como ejemplo la intención de volar a Francia donde no hay restricciones y en tren intentar entrará a Reino Unido, pues situaciones como esa pueden arruinar tu viaje.

Carlos Torres, también sugirió el contar tanto con el certificado de vacunación como una prueba de antígenos negativa para evitar contratiempos, en caso de que se soliciten, esto podría hacer que se eviten las “absurdas” cuarentenas impuestas en algunos países.

De momento el comprar cuello con mucha anticipación ahorita es un "volado", por la situación cambiante, por lo que no se recomienda hacerlo además de que se sugiere leer siempre las letras chiquitas de las páginas web.

Finalmente se recomendó, antes de hacer cualquier viaje, revisar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores: guiadelviajero.sre.gob.mx, donde se muestran las listas de países que cuentan con restricciones para los mexicanos, asimismo se sugirió revisar las páginas oficiales del destino al cual se quiere viajar.