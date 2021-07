¡Villanos también se vacunan! "Skeletor" de He-Man va por su dosis contra el Covid-19: FOTOS

El virus del Covid-19 es muy peligroso y hasta los villanos lo saben, por eso acuden por su vacuna contra la enfermedad. Así lo hizo "Skeletor" el gran rival de He-Man, quien fue a módulo en la ciudad de Morelia, Michoacán, para recibir su dosis anticovid.

En redes sociales comenzó a circular las fotos de un hombre con el disfraz el icónico personaje de “Masters of The Universe” que acudió la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, conocida como el “Venustiano Carranza”, para recibir la dosis contra el coronavirus.

En las primeras imágenes se puede ver como el sujeto está formado en la fila del grupo de 40 a 49 años de edad y después, en otra instantánea, ya se encuentra sentado recibiendo siendo vacunado por una de las enfermeras de la Secretaría de Salud.

Las personas que se encontraron con Skeletor no dudaron en tomarse algunas fotos para el recuerdo, ni siquiera algunos miembros del personal de salud se resistieron a convivir con tan icónico personaje de la serie de los años 80.

La fiebre de He-Man regresa gracias a Netflix

Las imágenes del hombre aparecen durante el estreno de "Masters of the Universe: Revelation" en Netflix. Actualmente los usuarios de redes sociales están debatiendo sobre la nueva producción del servicio de streaming, pues mientras dhay algunos muy satisfechos, hay otros que no les gustó la nueva versión de He-Man.

El 23 de julio llegó al catálogo la primera parte de su Temporada inicial, la cual tendrá sólo cinco episodios cargados de acción. Los actores Mark Hamill, Chris Wood, Liam Cunningham, entre otros, le darán vida a los personajes de esta nueva saga que apega nostalgia.