¡Tierno momento! Niño pide que Dios se lo lleve al ver el cielo nublado | VIDEO

Los niños y adolescentes, se han apoderado de la famosa plataforma de videos TikTok, con contenido donde todo puede destacar. Desde lo más banal que se te pueda ocurrir, como lo es hacer un baile viral, hasta un niño que habla con Dios al ver el cielo nublado, lo cual, será lo más tierno que verás hoy.

Sin duda la cuenta de Jatniel como se hace llamar en su cuenta de TikTok, estará en la cima después de haber realizado este video, en el que muestra a su hermano de nueve años, quien estaba hablando y cantando mientras su video solo se mostraba un paisaje nublado con sonidos de truenos.

Pide a Dios que se lo lleve

En las imágenes del video, se puede ver como la tiktoker trataba de tomar imágenes del cielo; sin embargo, su pequeño hermano estaba detrás de ella en ese momento.

Además se puede escuchar al menor de edad, cantar una estrofa del icónico tema "Mr. Blue Sky" de la banda de los años 70, Electric Light Orchestra, cambiando un poco la letra pasando de "Mr. Blue Sky please tell us why" a cambiar el sentido de la letra;

"Lo siento, Mr. Gray sky, please tell us why", cantaba el menor al ver el cielo nublado.

Posteriormente, el niño comenta que el cielo se ve "chido" (padre) al verlo y de un momento a otro, se puso a hablar como si estuviera Dios en el cielo, justo después de que se escucha un rayo y pidió que se lo llevara.

"Es como si Dios viniera hoy [...] Llevame Dios, llevame", pide el menor con gran fe mientras seguía mirando las nubes.

Asimismo, el menor se arrepintió de lo que había dicho y nuevamente pidió a Dios que lo perdone de toda culpa, hasta que finalmente soltó una carcajada.

"Bueno, Dios perdóname por todos mis pecados", sentencia el niño para retractarse de lo que pidió.

El video acumula casi un millón de reproducciones y más de 240 mil "me gusta" en la red social de videos de menos de dos minutos, y poco más de dos mil comentarios, en los que muchos destacan que los comentarios fueron muy atinados para los millennials que no soportan un día más compartiendo sus días con la actual pandemia de Covid-19.

