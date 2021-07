¿Qué es la bioluminiscencia y por qué Black Widow no lo sabía?

Si no has visto la última (si, la última) aventura de Natasha Romanoff en la pantalla grande, necesitas ir pronto, la verdad es que la película es muy buena y te mantendrá en el filo de la butaca (o de tu sillón) todo el tiempo, con las actuaciones destacadas de Scarlett Johansson, David Harbour, la siempre hermosa Rachel Weisz y una sorprendente Florence Pugh que se roba parte de los reflectores en la película sobre las viudas.

Reiteramos, no te la puedes perder, vale la pena y te divertirás en grande. Sin embargo, dentro de la cinta hay un pequeño detalle (de entre muchos) que nos llamó la atención y no, no es spoiler, simplemente nos llamó la atención que la joven viuda no supiera algo tan impresionante que sucede en la naturaleza, nos referimos al fenómeno de la bioluminiscencia.

El proceso natural que le da lugar a la bioluminiscencia se genera principalmente en hábitats marinos, se calcula que el 90 % de los organismos de las profundidades la presentan, mientras que en tierra sólo se observa en hongos e invertebrados.

¿Qué es la bioluminiscencia?

Es un proceso que se da en algunos organismos vivos, en donde se crea una reacción química que produce luz. La mayoría de las veces podemos verlo de noche en las playas, en la orilla, donde revientan las olas, que es el momento en que no nos lo impide la luz del día o bien, en tierra cuando cruzamos por un bosque y nos encontramos con luciérnagas.

Científicos han identificado que las luciérnagas tienen en su “pancita” una caja negra de bioluminiscencia, los ingredientes básicos que contiene esa pequeña cajita son magnesio, calcio, oxígeno y un químico natural identificado como luciferina y además produce fotones de luz en forma de destellos de colores, que van desde el amarillo hasta el azul; se genera como resultado de una reacción bioquímica que tiene como protagonista a un electrón de oxígeno adicional que es el responsable de la luz que ilumina las noches en el bosque y la razón por la que la pequeña Natasha se quedó sorprendida cuando lo vio.

Básicamente existen tres tipos de bioluminiscencia: la intracelular, la extracelular y la simbiosis con bacterias luminiscentes.

La bioluminiscencia intracelular es aquella que es generada por células especializadas, ya sea en organismos unicelulares o pluricelulares. Los dinoflagelados son un ejemplo de organismos unicelulares con esta condición; en el caso de los pluricelulares tenemos como ejemplo a las luciérnagas quienes realizan un proceso más complejo a través de cristales de urato que poseen; o bien, algunos peces a través de placas de guanina; otros organismos que lo presentan son los calamares.

La bioluminiscencia extracelular se da a partir de la reacción química de la luciferina, pero fuera del organismo.

La simbiosis con bacterias luminiscentes, este fenómeno se conoce sólo en animales marinos tales como los celentéreos (actinias, hidras, corales, medusas, anémonas y pólipos), gusanos, moluscos, equinodermos y peces, principalmente en peces abisales (así se les denomina a aquellos que habitan a grandes profundidades).

Esta modalidad parece ser la más extendida, los organismos que la presentan disponen de pequeñas vejigas llamadas fotóforos, donde guardan bacterias luminiscentes, mismas que presentan la reacción química.

¿Cuál es la utilidad y dónde podemos verlo en México?

En cuanto a la utilidad de la luminiscencia para los organismos, son varias: como camuflaje para confundirse con la iluminación ambiental; también se piensa que a unos les puede servir como herramienta de defensa, pues con ello disuaden a sus posibles depredadores o lo contrario, les puede servir como señuelo para atraer presas; a otros más como distracción, tal es el caso de calamares que en vez de tinta sueltan una nube bioluminiscente que les da oportunidad de huir; una utilidad más es la comunicación; y por último la iluminación, en especial en organismos abisales.

Existe otro caso particular de iluminación natural, que funciona diferente, la fluorescencia, como es el caso de algunas medusas como la llamada “gelatina de cristal” (Aequorea victoria) que produce la proteína verde fluorescente o GFP según sus siglas en inglés (Green Fluorescent Protein), que es capaz de captar luz del rango de rayos ultravioleta que emite luz verde.

En Holbox, Quintana Roo basta con agitar el agua en las cristalinas aguas del Caribe para disfrutar luces de tonos verdosos, azulados y plateados, podrás verlos en las olas, en el cuerpo y destellando en las arenas de la playa; te recomendamos visitarlo entre los meses de julio a enero.

Otro sitio espectacular se ubica en Chacahua, Oaxaca y en la Laguna de Manialtepec, los recorridos se llevan a cabo durante la noche (por obvias razones) y hay que estar muy atento a las indicaciones de los lancheros, no se puede nadar cerca del manglar (un par de turistas inglesas ya supieron porque no se puede, fueron atacadas por un cocodrilo), y la mejor forma de disfrutar el espectáculo de luces, es en la playa mientras las olas golpean la orilla o bien, arriba de una lancha para ver la luminosidad en el interior del mar.

La mejor temporada para disfrutar el espectáculo es entre agosto y diciembre.

Xpicob, Campeche es un campamento tortuguero especializado en ecoturismo, turismo de aventura y rural, que ofrece entre sus actividades el paseo nocturno para la observación de bioluminiscencia. La mejor temporada para visitar el lugar es en los meses de julio a noviembre.

Para ver luciérnagas, los mejores sitios están en el centro del país, en el Estado de México, Michoacán y Tlaxcala, la mejor época para visitar es entre mayo y agosto en lugares como Tlalpujahua, Bosque Esmeralda y el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala.

Así que no te pierdas la oportunidad de visitar alguno de estos lugares que están en México y de paso aprovecha para tener en mente esta información, nadie sabe cuándo puedas necesitarlo y si te encuentras a Scarlett Johansson ya podrás platicarle de que se trata.