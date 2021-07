¿Es una vela o un avión? Lo que respondas en este test dirá mucho sobre tu personalidad

En redes sociales se hizo viral una imagen sobre un test de personalidad, que poco ha poco ha sido compartido y tomado por miles de usuarios en Internet. Entre los contenidos que se han hecho virales en Internet está esta prueba, misma que te ayudará a conocer secretos de tu personalidad o aspectos que no tenías tan claros sobre ella.

Para realizar el test debes ver la imagen e identificar lo primero que veas y pensar en qué es. Si lo haces honestamente podrás estar lo más cerca posible a la respuesta y saber cómo es tu personalidad. Después de decidir qué es lo que viste en la imagen, descubre cuál es el significado, en los renglones de abajo.

¿Ves una vela o un avión?

FOTO: Twitter

Si viste una vela, esto es lo que significa: Tienes una personalidad extrovertida y no te gusta que te manden. No es normal que estés dando explicaciones, porque buscas cuidar tu libertad y no te gusta negociarla por ningún motivo. Eres muy amigable, así que sueles hablar con desconocidos con frecuencia y eso te ayuda a tener muchos amigos, también eres una persona auténtica a quien no le importan las opiniones de los demás.

Si viste un avión, esto es lo que significa: Tu personalidad es detallista y responsable. Eres muy persistente cuando se trata de conseguir algo y tampoco te rindes fácilmente, siempre tienes metas claras y tarde o temprano las consigues lograr. Eres una persona muy positiva, comprensiva y te encanta tener cerca a las personas que piensen de forma similar a la tuya. Eres generoso, empático y ayudas a los demás siempre que puedes.

Así es que ya lo sabes. ¿Los resultados son como los imaginaste?