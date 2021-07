Cancela boda y remata fiesta al darse cuenta que prometida no quería a sus hijos

Internet está lleno de historias polémicas, como la de James Flores, un joven de Nuevo León quien remató un paquete de boda en un salón en el municipio de Guadalupe, luego de cancelar su matrimonio porque prometida “no mostraba el cariño de una mamá con sus hijos”, quienes son muy importantes para él.

Todo empezó el pasado 12 de julio, cuando James Flores, como aparece en Facebook, ofreció en redes sociales el traspaso de boda en el Salón Europea para 200 personas, el cual tuvo un costo de 86 mil pesos, pero por la cancelación y con el objetivo de recuperar algo de lo invertido, lo vendía en 60 mil pesos.

“Hice una publicación vendiendo el paquete de la boda del salón de eventos, de la cerveza, todo, todo, todo, ya está listo. Ese paquete me había costado casi 100 mil pesos, yo lo estoy vendiendo en 60 mil”, dijo en su momento, para luego asegurar que como su historia se había hecho viral, contaría lo que pasó.

¿Por qué remató todo lo que tenía preparado para su boda?

Horas después, el joven de Nuevo León anunció que pudo recuperar parte de su dinero cuando una pareja adquirió el paquete en 60 mil pesos y como lo había prometido, contó el motivo de por qué dio marcha atrás a la boda.

“Tuvimos una relación de novios, yo tengo tres hijos a parte; yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos, no le daba la atención que yo quería como padre ver una mamá con sus hijos. Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella, lo siento mucho, la quiero mucho, la amo, la respeto y ha sido una buena mujer, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero, la atención que yo quiero con mis hijos. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero y después Dios me dará una esposa o si no, no pasa nada”, narró James Flores.

La publicación causó mucha polarización, pues muchos consideraron que era injusto que él exigiera a la chica jugar un papel de madre y que lo mejor que le pudo haber pasado es que la relación terminara. Por otra parte, muchos consideraban que él también tenía derecho buscar a cierto tipo de persona, ¿tú qué opinas?

