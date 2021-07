Los casos más famosos del FENÓMENO OVNI

Este 2 de julio se conmemora el Día Mundial de los OVNIs (World Ufo Day). El fenómeno OVNI es uno de los temas que apasionan por el misterio que desencadena con teorías que aseguran que han influido en la historia de la humanidad desde edificaciones, tecnología e incluso en el conocimiento de cada civilización.

Los extraterrestres han llevado a experimentar casos que se han vuelto famosos por la complejidad en la que las víctimas están implicadas. Tales son los experiencias de la abducción del matrimonio estadounidense Betty y Barney Hill, el ex integrante de Blink-182, Tom DeLonge y el italiano Giorgio Bongiovanni.

Betty y Barney Hill

El caso de Betty & Barney Hill fue llevado al cine. Foto: Especial

El caso de Betty y Barney Hill fue el primero en denunciar públicamente una abducción en 1961. El 19 de septiembre el matrimonio regresaba después de haber vacacionado en Canadá y durante su trayecto en las montañas blancas de New Hampshire vieron una luz en el cielo que comenzó a seguirlos.

Según el relato del matrimonio, pararon el automóvil donde viajaban para ver de qué se trataba ese destello de luz. Ahí observaron luces y ventanas y unas siluetas, por lo que huyeron del lugar. Al llegar a su hogar se dieron cuenta de que tenían las ropas destrozadas y manchadas, además se percataron que habían pasado dos horas desde que ocurrió el evento.

Tras el incidente, el matrimonio Hill tuvo crisis de ansiedad por culpa de pesadillas donde eran raptados por extraterrestres. Una sesión de hipnosis regresiva reveló que ambos fueron sometidos a pruebas físicas dentro de un OVNI. Su caso fue llevado a la pantalla grande con la cinta Alien Abduction: Odyssey of Betty & Barney Hill.

Giorgio Bongiovanni

Bongiovanni revelará la verdad sobre los extraterrestres. Foto: Especial

En 1989 durante una peregrinación que hizo a la ciudad de Fátima, el italiano Giorgio Bongiovanni aseguró tener una visión de la Virgen María quien le reveló su identidad como la reencarnación de uno de los niños videntes de Fátima. Durante esa revelación se le encomendó difundir el tercer secreto de Fátima oculto por la Iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres.

Bongiovanni fue identificado por tener marcas de estigmatización en su cuerpo después de ser contactado por la Vírgen. El italiano predijo el fin del mundo por medio de catástrofes y que naves espaciales salvarían a los elegidos de la humanidad, tema con el que reinterpreta a la Biblia. Sin embargo, pese a que manifesta contar con evidencia extraterrestre nunca las ha mostrado.

Tom DeLonge, ex integrante de Blink-182

A diferencia de Bongiovanni, Tom DeLonge ha difundido material de OVNIs a través de la fundación de su academia científica To The Stars Academy of arts & Science. el ex vocalista y guitarra de Blink-182 recuperó y publicó videos donde aparecen objetos voladores extraños flotando en el espacio militar estadounidense.

Las grabaciones fueron tomadas por aviones F18 a través del sistema de localización de objetivos en tierra ATFLIR (Advanced Targeting Forward Looking Infrared en sus siglas en inglés).

DeLonge es un apasionado de la investigación del fenómeno OVNI y la veracidad de su video fue confirmada por la Marina de Estados Unidos en 2019 quien además invirtió en la investigación del músico por lo cual es una voz autorizada en cuanto al tema OVNI se refiere.

