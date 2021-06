Blue fue rescatado el día de las elecciones; su conmovedora historia enternece las redes

En las redes existen cientos de historias de perros rescatados, y muchas de ellas llegan a convertirse en virales y conmover a los internautas por sus finales felices. Blue fue rescatado el pasado domingo 6 de junio, día de elecciones en nuestro país, y su historia enterneció a todo Twitter.

Entre todas las imágenes que circularon el día de las elecciones nadie se imaginaba que la de un tierno perrito se robaría las miradas. Fue el mismo domingo cuando un usuario en Twitter compartió la foto de un "peludito" y explicó que ese mismo día al salir a votar regresó con un nuevo amigo.

De acuerdo con la primera publicación de @whiskyntanar, el can estaba perdido y casi lo atropellan. Pero decidió acercarse al hombre y ya no se despegó, "me acompaño tota la fila hasta que voté", escribió el usuario de la famosa red social del pajarito azul.

La historia de Blue se volvió viral. Foto: Especial

Blue recibió el amor de una familia

Luego de unas horas, y de que su posteo recibiera miles de likes y comentarios, el usuario compartió otra serie de fotos en las que indicó que el can todavía no estaba bañado como en la primera, pero para ese momento ya había sido alimentado y se encontraba durmiendo.

En una tercer publicación, @whiskyntanar explicó que el can deambulaba por la zona en al que se encontraba la casilla a la cual fue a ejercer su voto, y que era evidente que estaba en busca de comida, pero aunque todos lo chuleaban nadie tomaba acción. "Le llame, lo abracé y no se fue más", dijo.

Además, dio a conocer a través de la red social que no es la primera vez que adopta a un perro, pues también dejó que los internautas conocieran a Luna, una perrita que adoptaron él y su familia en el año 2014, la cual había sido encontrada en Ecatepec, "la vi en internet y no dudé, a la semana estaba en Huatulco con nosotros", aseguró.

En entrevista para un medio, el internauta aseguró que de no encontrar a sus dueños Blue será dado en adopción, sin embargo afirmó que sus hijos ya están muy encariñados con el can rescatado.

El can podría ser dado en adopción. Foto: Especial

kyog