Horóscopos: Sé mejor COMPAÑERO de trabajo y dale ESPACIO a tu pareja este 6 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

No estás haciendo caso a lo que dice tu corazón, haz caso y solo así podrás encontrar la respuesta que buscas sobre la persona correcta para ti, ya que es muy probable que estés con una confusión entre dos personas en este momento.

No dejes que alguien nuevo en tu trabajo venga a tomar lo que crees que mereces, esfuérzate más para lograr tus objetivos, recuerda que un poco de sana competencia no le hace mal a nadie. Tendrás un muy bien momento con la persona que amas, es muy probable que decidan hacer un viaje juntos pronto, lo que les hará afianzar mucho más la relación que ya tienen.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, une todos los mundos entre los cuales transitas todos los días, es probable que te veas con problemas de tiempo para estar presente en todos los lugares que debes estar a la vez.

No dejes de tener conciencia de ello, porque es muy probable que tengas que ordenarte un poco más el día de hoy para comenzar a dar el espacio necesario para convivir con todas las personas que requieren de ti. En el trabajo tendrás una muy buen noticia, ya que es muy posible que una persona deje su puesto el día de hoy y serás una de las personas consideradas

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El día te entregará una agradable sorpresa, es probable que conozcas a alguien de la forma que menos lo esperas. No dejes que se arruine un momento especial que vivirás con el ser amado por algo que vendrá a tu mente y que te será difícil no decir.

Debes estar bien consciente de que todo lo que digas puede ser algo que afecte a la persona amada, especialmente si se encuentra en un periodo sensible. Las bromas son buenas para compartirlas con los amigos, pero no se te debe pasar la mano el día de hoy, podrías herir a alguien con una cosa que tiene mucha importancia para él.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tienes una idea dando vueltas en tu cabeza desde hace tiempo y es momento que la pongas en práctica. Lo mejor que puedes hacer es estar pendiente de las novedades en el área donde te desempeñas, si estás siempre acorde al mercado tendrás éxito.

No esperes que la persona que te gusta se acerque primero a darte un saludo, es necesario que también seas capaz de ver sus intenciones y solo las conocerás si tienes una conversación antes. No esperes que todo se te dé de forma automática y sin esfuerzos en el amor.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es probable que debas revisar algo del pasado, es necesario que tengas tu concentración total en lo que debes hacer. No pidas a la persona que estás conociendo que te entregue cosas que no corresponden aún, es probable que le asustes un poco y termine por salir corriendo, recuerda que el amo se va dando paso a paso.

Un momento muy bueno para quienes estén comprometidos, ya que podrán tener la oportunidad de ser muy felices durante la jornada, su pareja les tendrá una sorpresa muy buena que les hará sentir como la persona más querida del mundo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es probable que en el trabajo o en los estudios tengas un mal día debido a otras personas, no se trata de tu desempeño, es solo un error que podría costar caro a muchos, intenta revertir esto poniendo más atención a lo que haces y lo que hacen los demás, no dejes pasar esto, podría salvar tu trabajo.

El trabajo trae novedades, quizás haya algún cambio de jefe o de rumbo de la empresa, sea cual sea el caso, debes prepararte para ponerte al corriente con toda la nueva información que vas a recibir, es momento de poner atención y no de pensar en otras cosas que no vienen al caso.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Necesitas ver y entender a las personas que están junto a ti, incluso a las que trabajan a tu lado, toda persona es un mundo y eso es algo que siempre trae complicaciones, sobre todo cuando no se entiende o no se es capaz de conectarse con el interior de quienes te rodean.

Quienes estén con pareja en este momento pueden sentir que las cosas no marchan bien y pensar en separar los caminos, no dejes que esto pase, no es momento de tomar una decisión tan radical. Comienza a ver a la persona que amas con los mismos ojos que en un principio, solo así podrán solucionar sus problemas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Comienzas a tener intenciones de cambiarte de trabajo, ya que sientes demasiada presión de parte de tus superiores, el consejo más grande que podrías recibir hoy con respecto a este tema, es que te calmes y que pienses mejor las cosas, puede ser solo una fase, ya que más adelante de proyectan buenas cosas para ti.

Si estás conociendo a alguien hace poco, debes calmarte y hacer citas con tiempos de espacio, no es necesario hablar cada día ni tampoco verse a cada momento. El amor está bien, pero deben tomar un poco de distancia entre ustedes y darse más tiempo para compartir con sus respectivas familias y amigos, no conviertas tu relación en algo absorbente y aburrido.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor se ha visto un poco turbulento debido a situaciones del pasado, no dejes que esto les afecte, tienen una buena relación solo deben recordar que el amor es lo que los une y que nada que haya sucedido antes en las vidas personales de cada uno puede ahora interferir en sus caminos.

Un día para comenzar a trabajar en la opinión que otros se han formado de ti, es probable que esto no te importe, en el trabajo es otra cosa, no es bueno tener una mala reputación y si este es tu caso entonces debes hacer cambios para estar mejor con los que te rodean, esfuérzate más y se más agradable.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Comienzas a tener dudas con respecto a tu relación de pareja, ya que ves en otros cosas que ustedes aún no han conseguido, recuerda que todos tenemos un proceso personal diferente al resto y también pasa lo mismo en las parejas, no dejes que esto les afecte, pueden lograr grandes cosas juntos si se lo proponen, pero todo a su debido tiempo.

Una persona muy buen está pidiendo un favor de tu parte y te has negado por falta de tiempo, hoy es el día para darle una mano, será algo provechoso para ti, no dejes de hacerlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No debes siempre compararte con otras personas, pese a que esto muchas veces es bueno, ya que nos permite crecer y tomar lo mejor del ejemplo de los demás, en este momento no es necesario, brillas con luz propia y debes seguir tu propio camino, porque estás en el correcto.

Un amigo muy cercano quiere reunirse contigo el día de hoy, pero te verás con muchas cosas por hacer, procura hacer una nueva cita para otra ocasión, no puedes dejar de ver a las personas que se preocupan por ti, por mucho que tengas harto por hacer, ya sea en el hogar o en el trabajo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Debes cuidar mucho más de tu corazón, estás comiendo mucha comida grasosa y eso no está bien, prefiere vegetales y carnes sin grasa. Un momento perfecto para reflexionar sobre la vida y las oportunidades que has estado perdiendo por miedo a crecer y a tomar decisiones importantes.

Un momento excelente entre tú y la persona que estás conociendo se dará el día de hoy, comienza a hacer las preguntas correctas para llegar a conocerle mucho más, te sorprenderás de lo mucho que tienen en común.

Frase del día: "No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo" - Buda

MAAZ