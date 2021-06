VIDEO VIRAL: Bebé prueba la comida por primera vez y tiene una tierna reacción

En redes sociales se hizo viral el video de la reacción de una bebé que prueba por primera ocasión la comida sólida. Se trata de la pequeña Juliet, hija de Mary Monds, de Austin, Texas. La pequeña de cinco meses probó por primera ocasión la comida sólida, tras dejar la leche materna y su reacción fue adorable.

En el video, que se hizo viral en sólo unas horas, se puede ver el momento en el que su madre le da una cuchara con puré. La pequeña Juliet la prueba y y se pone a pensar si le gusta o no la comida. Sus padres dijeron que era como si tratara de averiguar lo que estaba probando. "Mi marido y yo nos reímos y pensamos que era muy bonito lo curiosa que era”, explicaron los padres de la famosa bebé.

Una vez que la bebé prueba el alimento, su cara cambia por completo. Los padres dijeron que no les quedó claro si le gustó o no, pero la cara que hizo fue muy tierna. Aunque una cosa es clara: No le disgustó tanto, porque no la regresó.

Enamoró a las redes con su reacción

Luego de sólo unos minutos el video se hizo viral en Twitter y en YouTube. Los usuarios comenzaron a poner likes y comentarios sobre el curioso momento y ellos mismos decidían qué significaba la reacción de la niña.

La pequeña Juliet cambia su expresión muy rápidamente, aunque es difícil saber si fue porque le gustó o era un gesto de desagrado. Lo que sí, es que la pequeña se ganó el corazón de todos los que han visto este video viral.

Es muy normal ver a bebés haciendo cosas curiosas o teniendo reacciones que nos hacen reír. Y aunque todos los días hay un nuevo video, es muy probable que éste sea uno de los mejores que hayamos visto, porque la ternura de la pequeña es difícil de comparar.

gka