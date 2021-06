Youtuber inglese afirma ser "transracial", ahora se identifica como coreane

Oli London es une youtuber que se convirtió en tendencia durante los últimos días gracias a un video que compartió en su canal donde afirma ser "transracial". Identificade como una persona no binaria, Oli London realizó una declaración que, en pocas horas, le dio la vuelta al mundo. A través de la plataforma de videos, Oli comenzó explicando que, debido a que junio es el mes del orgullo LGBT+, se inspiró en las historias de las personas que decidieron compartir su identidad y orientación sexual de manera pública.

A partir de eso, decidió compartir que se encuentra en un proceso de transición, pues los últimos 8 años se ha enfrentado a una serie de cirugías plásticas que le han ayudado a amarse y a sentirse feliz cuando se mira al espejo. Con 31 años, le youtuber externó que se ha sometido a 18 operaciones con el objetivo de contar con rasgos característicos de las personas coreanas, específicamente de Park Jimin, el cantante del grupo de K-Pop BTS.

Confesó haber enfrentado momentos muy complicados. Foto: Instagram @londonoli

Se define como "transracial"

Oli compartió que se identifica como una persona no binaria, es decir, no se identifica como hombre ni como mujer, sino que está "justo en medio", de acuerdo con sus palabras. Además de compartir los pronombres que deben usarse para hablar sobre elle, dijo que también se identifica como una persona coreana, razón por la que ha decidido invertir 150 mil dólares para poder lucir como lo hace hasta el momento.

Afirmó que se siente feliz y que, a pesar de lo dura que fue la decisión, ahora ya no hay más confusión respecto a su identidad, por lo que solicitó que no se refirieran a elle como si su nacionalidad fuera inglesa y pidió comprensión por parte de su audiencia. En el video publicado el 26 de junio, Oli dijo que ahora ve a Corea como su país de origen. Sin embargo, ha sido fuertemente criticade en las plataformas digitales e, incluso, ha recibido acusaciones de racismo y apropiación cultural.

Espera ser una inspiración

Dijo estar conforme con su apariencia y agradeció a quienes le envían mensajes de apoyo. Sin embargo, también pidió respeto no solo para elle, sino también para todas las personas que han decidido compartir su proceso y hablar al respecto. Previniendo la clase de comentarios que recibiría a partir de su declaración, Oli se dirigió a aquellas personas que podrían decirle que está "mal" y les increpó que si no han estado en un cuerpo equivocado durante toda su vida, entonces no pueden entender lo que esto implica.

