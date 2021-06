Si te gustó 'WandaVision', puedes ver esta serie en Netflix este fin de semana

A principios de este año, WandaVision dio de qué hablar durante días, semanas y meses. La historia en torno a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) se convirtió en tendencia cada viernes que se estrenaba un nuevo capítulo a través de Disney Plus.

Si eres fanático de este tipo de producciones y no cuentas con la plataforma mencionada, pero sí con Netflix, a continuación te recomendaremos una serie que combina fantasía, acción, comedia, drama y por supuesto, superhéroes. La idea es que este sábado y domingo pases un agradable fin de semana con tu pareja, familiares o amigos.

¿Qué serie ver en Netflix este 'finde'?

La respuesta es The Umbrella Academy. Seguramente más de una vez te la han recomendado. Si por alguna razón no has podido verla, este fin de de semana puede ser el momento ideal. De momento, la serie cuenta con dos temporadas, con una tercera en camino, cada una con diez capítulos con una hora de duración. ¿De qué se trata?

La historia, basada en el cómic homónimo escrito por Gerard Way (vocalista de la icónica banda My Chemical Romance), versa sobre una familia disfuncional de superhéroes que se unen por una tragedia: la muerte de su padre (Sir Reginald). Juntos, deberán dejar a un lado sus diferencias para descubrir qué le pasó exactamente a su progenitor.

Los personajes principales, los hermanos Hargreeves, son:

Uno (Luther), interpretado por Tom Hopper.

Dos (Diego), por David Castañeda.

Tres (Allison), por Emmy Raver-Lampman.

Cuatro (Klaus), por Robert Sheehan.

Cinco, por Aidan Gallagher.

Seis (Ben), por Justin H. Min.

Siete (Vanya), por Elliot Page.

La serie está basada en la novela gráfica de la editorial Dark Horse Comics, escrita por el mencionado Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá. Los siete chicos forman parte de un grupo de superdotados, quienes fueron criados con casi nada de amor, pero sí con mucha disciplina por parte de su padre.

El objetivo principal de esta forma de crianza es salvar a la ciudad y después al mundo de crímenes o catástrofes como el apocalipsis. Se espera que la temporada 3 esté lista para los primeros meses del 2022. Así que aprovecha este fin de semana para comenzar a verla. Te dejamos el tráiler de la primera entrega.

CAR