Estas serán las siguientes batallas en Record of Ragnarok, el nuevo anime de Netflix

La plataforma de Netflix al fin debutó uno de los animes más esperados del año: “Record of Ragnarok”. La serie cuenta la historia de cómo una valquiria llamada Brunilda reta a los dioses a una batalla de 13 humanos contra 13 dioses, con el fin de que los humanos puedan defenderse de su inminente destrucción después de siete millones de años.

De acuerdo con el torneo, si ganan los humanos vivirán otros mil años, en caso contrario, la humanidad estará condenada a su inminente destrucción. Por ello, analizaremos y por supuesto, explicaremos el final de la primera temporada de esta esperada entrega entre los fanáticos del anime, por lo cual, si no has visto “Record of Ragnarok” es importante destacar que mejor corras a tu televisor, pues en el siguiente artículo habrá revelaciones de todo lo que trata la nueva entrega de Netflix.

La última batalla: un cambio de perspectiva en Record of Ragnarok

En la primera parte de esta entrega pudimos observar como batalla final, el combate entre el temido Poseidón y el gran perdedor, Kojiro Sasaki, del cual este último obtiene la victoria final, pues gracias a su habilidad como "gran analizador", ya que Sasaki logra predecir los movimientos de su rival y finalmente cortarlo en miles de pedazos, dejando anonados a los dioses.

Lo anterior es de vital importancia dentro de la trama, pues los humanos llevan dos batallas consecutivas perdidas. La primera dada entre Thor y Lü Bu, de la cual el primero salió con una manera diferente de pensar luego de enfrentar al más fuerte de todos los hombres., mientras el segundo combate se lleva con Zeus y Adán. Para desgracia de todos, Adán pierde porque al final fallece antes de que el dios del olimpo admitiera su derrota.

Sin embargo, la victoria de Kojiro cambia la perspectiva no solo para Brunilda, quien estaba preocupada por la gran ventaja de los dioses, sino también para estos últimos pues las peleas por fin dejaron de representar un juego y se empezaron a tomar en serio las palabras de la valquiria que en un momento les dice: "Dioses ilusos, abran bien los ojos. Atestigüen el poder de los humanos".

Las batallas que se esperan en la segunda temporada

Antes del final de la primera entrega, podemos ver en el episodio de culminación el siguiente combate, el cual se llevará a cabo entre Hércules y uno de los más grandes asesinos de la historia, Jack el destripador, a quien la misma humanidad le teme por sus atroces crímenes.

En el manga Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok, en el que se basa la serie este enfrentamiento ya sucedió y la victoria se da para los humanos, pues Jack logra emparejar el marcador global gracias a su valquiria y el campo de batalla. Sin embargo, no hay que olvidar que aún faltan más dioses y humanos por enfrentarse, como será el caso de la batalla entre Raideen Tameemon, Budhha, el rey Leónidas y hasta el famosísimo Rasputín. Aún no hay orden definido, pero en la siguiente temporada se espera a Shiva, Zerofuku como dioses en combate y por supuesto, a Jack y Hércules.