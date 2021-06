Loki: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el tercer capítulo de la serie de Disney Plus?

Luego del estreno de los dos primeros episodios de “Loki”. la tercera serie de Marvel Studios para Disney Plus, cientos de seguidores del universo se quedaron con varias teorías sobre lo que pasará más adelante.

Sin embargo si lo que buscas es estar en primera fila para ver su estreno del tercer capítulo, que los viernes dejaron de ser los días de estreno para serie originales de Marvel en la famosa plataforma.

Los miércoles son los nuevos viernes

Ya lo dijo Tom Hiddleston amiguitos, "los miércoles son los nuevos viernes", pues el tercer episodio de la serie estará disponible en México a través de Disney Plus desde las 2:00 de la mañana de este 23 de junio, tiempo del centro del país. Por otro lado es importante que con el estreno de este nuevo capítulo estaremos justo a la mitad de esta temporada.

Este nuevo episodio forma parte de una temporada que estará estrenando un capítulo semanalmente, de la misma forma que otras series de Marvel Studios como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

¿Qué pasó en el segundo capítulo?

El segundo episodio nos lleva a Wisconsin en 1985, año en el que la variante sigue robando las máquinas que resetean las líneas nexus de tiempo.

En este episodio, Miss Minutes le dice a Loki que si las líneas temporales no son reseteadas y llegan a un umbral de color rojo, donde es probable que inicie el famoso multiverso.

En este capítulos Loki descubre que la variante se esconde en los apocalipsis, pues estos resetean toda la línea temporal y las variantes son borradas, Por tal motivo Mobius y Loki, viajan al 2050 para atrapar a la nueva variante, en este años en que se revela a Lady Loki (llamada así por los fans).

¿Qué debo saber de “Loki”?

Los acontecimientos que se cuentan en esta serie forman parte de la Fase 4 del MCU y están ubicados cronológicamente tras los eventos sucedidos en Avengers, cinta en la que se muestra al Loki de una línea del tiempo alterna utilizó el Teseracto para escapar de su realidad.

Por otro lado, tras ver el primer episodio, se sabe que este hecho provocó un evento Nexus, es decir una alteración en la Sagrada Línea del Tiempo. situación que llevó a la Autoridad de Variación Temporal a atrapar y someter a Loki, “Dios del engaño”.

Al final de este primer episodio, se descubre una variante de Loki se encuentra causando estragos entre dimensiones temporales, sin embargo esto puede cambiar por los giros de tuerca de Marvel Studios.

mavr