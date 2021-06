El Conjuro 3: Conoce la historia REAL del matrimonio Warren

Con el estreno reciente de la tercera película de "El Conjuro", que resulta ser la octava de la saga, las personas fanáticas del cine de terror han comenzado a investigar más respecto a la verdadera historia que inspiró este filme, titulado "El diablo me obligó a hacerlo". La producción estrenada el 2 de junio retomó el juicio de Arne Cheyenne Jhonson, donde se alegó por primera vez en la historia de Estados Unidos situaciones paranormales para obtener una absolución.

Como en el resto de las películas, en esta cinta podemos tener una mirada más cercana a las aventuras del Expediente Warren, que comenzaron a filmarse en 2013 y, hasta el momento, se han convertido en uno de los universos cinematográficos más famosos gracias a títulos como "La Monja", "Anabelle" y "La llorona". Se espera que en los próximos años podamos ver dos películas más, aunque se desconoce la fecha de estreno.

Los Warren, a pesar de haber fallecido hace tiempo, son un matrimonio que jamás ha perdido la fama en el mundo del terror. Sin embargo, su popularidad no siempre resultó ser positiva. En la década de los 70, Lorraine y Ed Warren fueron criticados por una sociedad que los describía como farsantes. Este hecho ha generado curiosidad en el público que, tras ver la última película, no deja de cuestionar ciertos temas, como la verdadera causa de muerte de la pareja.

Las películas basadas en la historia de los Warren han sido un éxito. Foto: Twitter @aggc98

¿De qué murió Ed Warren?

Desde que era muy pequeño demostró talento para identificar las situaciones paranormales y, a pesar de que no fue tomado en serio por su padre, él continuó especializándose en el tema. No solo abordaba lo relacionado con demonios, entidades oscuras, fantasmas o exorcismos; de acuerdo con su obituario publicado en el periódico The Sun, Ed también se enfrentó a vampiros, hombres lobo y hasta con Pie Grande.

En 2001, cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana, Ed se despertó y fue víctima de un derrame cerebral mientras dejaba entrar al gato de la familia en la casa. Derivado de esto, la salud del experto se vio gravemente deteriorada, pues este incidente le quitó la capacidad de hablar. Cinco años después, el 23 de agosto de 2006, Ed Warren falleció a los 79 años en su casa de Monroe, un pueblo de USA.

La pareja contrajo matrimonio en 1945. Foto: Twitter @SensaCine

¿De qué murió Lorraine Warren?

La médium conoció a su esposo cuando ambos tenían solo 16 años, dos años después contrajeron matrimonio y a partir de los 70 comenzaron a investigar oficialmente todo lo relacionado con asuntos paranormales, lo que les valió una gran popularidad entre la comunidad. A partir de ese momento, se dedicaron a vender libros, dar entrevistas y hasta dar conferencias respecto a su carrera en la investigación de seres de otro mundo.

Ambos juntaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en Monroe en 1952 con el objetivo de poder atender cualquier caso ligado con seres malignos. El matrimonio, además de tener un equipo que apoyaba sus investigaciones, también contaba con el apoyo de la policía local y la Iglesia, lo que fue de gran ayuda a lo largo de los más de 10 mil casos que llegaron a tratar.

Posicionándose como una de las figuras más importantes en este ámbito, los Warren continuaron con una serie de éxitos, pero también de conflictos por parte de quienes no creían en su trabajo. Lorraine falleció el 19 de abril de 2019 por causas naturales a los 92 años. La noticia fue compartida por Chris McKinnell, nieto de la vidente, quien aseguró que Lorraine había permanecido feliz hasta el final. "El Conjuro 3" se estrenó el 2 de junio.

aar