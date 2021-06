Mamá publica en Facebook invitación a fiesta de sus hijos ante falta de asistentes

Organizar una fiesta infantil no es tarea fácil. En ocasiones, las madres hacen hasta lo imposible para que sus hijos pasen un cumpleaños inolvidable. Para prueba está Montserrat, de Apodaca, Nuevo León, quien quiso festejar a sus dos pequeños con una reunión, pero al notar la falta de asistentes, hizo una invitación pública en Facebook.

"Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente: 'Está muy lejos') Si no me hablan o me conocen, no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm", escribió la joven mamá en la red social.

"Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen 'amigos', como ellos me dicen", agregó antes de hacer pública su dirección.

La llegada de los invitados

La publicación se hizo viral al instante y dos horas después de compartir la invitación, Montserrat escribió otro mensaje afirmando que las personas comenzaban a acudir y aprovechó para agradecer el apoyo recibido, pues sus hijos no celebrarían sus cumpleaños solos.

"Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida, pero espero se diviertan. Gracias totales, los queremos a montón. Gera cumplió 5 años y Asís 4 años", externó.

Los asistentes llevaron regalos

Como se observa en las imágenes, la celebración estuvo llena de invitados. No obstante, la historia no acabó ahí, pues la madre realizó otro post en el que se observa una gran cantidad de niños, pero sobre todo muchos regalos que recibieron los retoños.

"No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos, Gerardo y Asís, no tengo cómo agradecerles a todos y cada uno de los que vinieron. Mis hijos se la pasaron increíble, personas me decían que venían de otros municipios", se lee al principio del texto.

"A los del show que trajeron al personaje de Star Wars, a los que trajeron el show de Paw Patrol, a quiénes se acercaban y me decían: 'Te traje esto para que le des a tus invitados', por los detalles y regalos para Gera y Asís, los regalos eran lo de menos, yo no quería que se la pasaran solos el día de su festejo, y gracias a ustedes se logró", finalizó.

