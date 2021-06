Regalos para papá: Los mejores gadgets para el Día del Padre

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio, por lo que este año, será el 20 de este mes que se podrá festejar al héroe de la casa, considerado así por los hijos en muchos casos.

Aunque, se piensa que no es tan festejado como el Día de las Madres (10 de mayo) y que no tienen una fecha establecida como éste, la celebración a los papás es igual de importante en la mayoría de los hogares mexicanos, ya que comparten un domingo familiar, comen algo especial, salen a pasear al lugar preferido del festejado, se reúnen con otros familiares (abuelos (as), tíos (as), primos (as) y hasta amistades cercanas o simplemente disfrutan de una buena película y/o serie en casa.

Origen del Día del Padre

Desde 1910, se comenzó a celebrar el Día del Padre, luego de que una joven estadounidense llamada Louis Smart Dood hizo una petición para que reconocieras estos personajes tan importantes del núcleo familiar, ya que quería agradecer a su papá (veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos) todo el sacrifico y entrega que recibió tras la muerte de su esposa, cuidando a sus seis hijos.

De acuerdo con la BBC, el veterano de guerra propuso a la Alianza Ministerial de Spokane que el Día del Padre se festejara el 5 de junio, fecha en que cumplía años su progenitor, pero al pasar el tiempo, se hizo cada tercer domingo de junio.

¿Cuándo se festeja el Día del Padre en otros países?

En países como España, Italia, Marruecos, Portugal, Bolivia, Honduras, Mozambique y otros, el día de la celebración es cada 19 de marzo; mientras que, en Rusia, el 23 de febrero; en Polonia y Nicaragua, el 23 de junio; y en Haití, el 27 de este mismo mes.

Algunos de los países que festejan el Día del Padre igual que México son Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, Paraguay, Venezuela, Afganistán, Bahamas, Afganistán, Egipto, Reino Unido, Pakistán, Filipinas, Etiopía, Grecia, Vietnam, Argentina, Estados Unidos, Jamaica, Canadá, China, Hungría, India, Japón, Madagascar, Túnez, Belice, Turquía, Francia, Ghana, Hong Kong, Kenia, Kuwait, entre otros más.

Noticias Relacionadas Día del Padre: 6 Dramas coreanos familiares que puedes ver para celebrar a papá

Los mejores gadgets para papá

Si no sabes que regalarle a papá el domingo 20 de junio, aquí están algunas ideas de los mejores gadgets que podrían ser muy útiles en su vida diaria.

GoPro Hero Foto: Tomada de internet

Auriculares inalámbricos de diadema Foto: Tomada de internet

Altavoz inteligente Foto: Tomada de internet

Televisión portátil Foto: Tomada de internet

Localizador de llaves Foto: Tomada de internet

Barra de sonido Foto: Tomada de internet

Báscula inteligente Foto: Tomada de internet

Consola portátil retro Foto: Tomada de internet

Botella de agua inteligente con recordatorio para beber Foto: Tomada de internet

TV Stick Foto: Tomada de internet

Mini proyector portátil Foto: Tomada de internet

atm