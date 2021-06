¿Quién es Brandon Moreno, el primer mexicano en ser campeón en UFC?

El nombre de Brandon Moreno se convirtió en tendencia en redes sociales durante las primeras horas de este domingo 13 de junio y la razón por la que todo el mundo está hablando de él es porque es el primer mexicano en obtener un título de Artes Marciales Mixtas en Ultimate Fighting Championship (UFC), por lo que a continuación te contamos a detalle quién es Brandon Moreno.

Brandon Moreno es un peleador de Artes Marciales Mixtas nacido en Tijuana, Baja California en México, tiene 27 años y durante la función número 263 de UFC que se celebró el sábado 12 de junio de 2021, logró obtener el título de peso mosca tras vencer por sumisión al brasileño Deiverson Figueiredo, sin embargo, para lograr llegar a este momento de su carrera tuvo que cruzar un largo camino lleno de dificultades.

Carrera profesional

Moreno inició su carrera profesional en el mundo de las artes marciales mixtas en México, cuando tan solo tenía 17 años, y entre el 2011 y el 2013 se mantuvo peleando en el circuito nacional donde acumuló un récord de 6 victorias y 3 derrotas, posteriormente, en 2014 llegó la oportunidad de participar en la World Fighting Federation y debido a su calidad mostrada fue elegido para ser uno de los contendientes en la categoría de peso mosca de la temporada 25 de The Ultimate Fighter.

Aunque Moreno cayó en la segunda ronda de la etapa inicial de The Ultimate Fighter: Tournament of Champions, logró atraer la atención de la empresa presidida por Dana White y en 2016 se convirtió en peleador de UFC, sin embargo, su primera etapa en esta empresa no fue la mejor pues tras ganar 3 peleas y perder dos más la compañía decidió terminar su contrato con el peleador mexicano en 2018.

Legacy Fighting Alliance fue la empresa que le abrió las puertas al mexicano tras salir de UFC y ahí consiguió el título de su categoría tras vencer al cubano Maikel Pérez, no obstante, a un mes de su campeonato, volvió a firmar con UFC y comenzó su segunda etapa en la empresa con un empate ante Askar Askarov.

Posteriormente, logró hilar tres victorias y un empate antes de llegar a la pelea más importante de su carrera ante el brasileño Deiveson Figueiredo a quien venció por la vía de la sumisión en el tercer round de la contienda para convertirse en el campeón de peso mosca de UFC.

Moreno vive su segunda etapa en UFC: Foto: Especial

“¡Sí se pudo!”

Tras convertirse en el primer campeón mexicano de UFC, Moreno se mostró visiblemente emocionado por su triunfo y en su discurso de celebración no se olvidó de sus raíces pues luego de gritar “¡Viva México!", mencionó que hace unos años solo era “un pinche chamaco de México” pero que gracias a los duros entrenamientos pudo sostener el cinturón de campeón.

“¡Hoy sí se pudo!” aseguró y aprovechó para mandar un mensaje a la afición mexicana que sigue su carrera y aseguró que cualquier sueño se puede lograr si se pone esfuerzo y dedicación.

La siguiente pelea del mexicano aún no tiene fecha, sin embargo, tendrá el reto de mantener el cetro de campeón de peso mosca y de mejorar su récord profesional pues hasta el momento acumula 19 victorias, cinco derrotas y dos empates.

CBC