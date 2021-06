De nueva cuenta un nuevo video de la red social TikTok se convirtió rápidamente viral, pues se trata de un reto que nos incluye a los mexicanos y a nuestros amados chilenos toreados.

Pues resulta que un video que circula en la plataforma muestra el momento en que una mujer de Puerto Rico menciona que no solo los mexicanos son buenos para comer chiles toreados y que no es algo de otro mundo, por lo que se come un chile de dos grandes mordidas.

Sin embargo solamente bastaron unos segundos para que la mujer se quedará sin palabras literalmente, pues después de la segunda mordida no podía articular las palabras completas de lo enchilada que estaba.

Por más que esta mujer tomaba agua, jugo de limón e incluso intentaba vomitar, se dio cuenta que eso de comer chiles solo es para los mexicanos. Al final del video una chico le dice que hasta con el olor pica y que eso no era para cualquier persona, mientras qie la choca lo mira con los ojos rojos apunto de llorar.

Puertorriqueña se burla de mexicanos al comer chiles toreados y acaba vomitando por la enchilada: VIDEO VIRAL pic.twitter.com/ImnqLD7NAp — Lo + viral (@VideosVirales69) June 10, 2021

¿Por qué nos pica el chile?

El picor al comer chile se da gracias a una respuesta química resultado cuando las semillas de los chiles, fruto de las plantas del género Capsicum, entran en contacto con nuestras lenguas, ya que estas semillas poseen un compuesto orgánico al que conocemos como capsaicina.

La capsaicina es una molécula irritante para los mamíferos, que produce una fuerte sensación de ardor (pungencia) en la boca. Además de usarse en la cocina y en la industria alimentaria, la capsaicina se utiliza como analgésico, anticancerígeno, antioxidante y es parte importante del gas pimienta.

En México es muy común el uso del chile como alimento y como condimento en la gastronomía. Su nombre original proviene del vocablo Náhuatl Chilli (picor). En otros lugares del mundo se le conoce como ají, pimiento, guindilla.

Con información de la UNAM

mavr