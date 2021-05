Incertidumbre y resistencia; así vive universitaria mexicana la pandemia

La pandemia marcó un cambio muy fuerte en mi vida o, mejor dicho, en la vida de todos. Lo que me ha ayudado a resistir esta pandemia es la cercanía que tengo con mi familia, sentir el apoyo y el amor de mis papás, crear una rutina a pesar de estar en casa, estar en constante contacto con las personas que quiero, externar como me siento y reflexionar, cuando me encuentro sola, acerca de la realidad que me tocó vivir siempre aceptando el presente e intentando vivirlo de la mejor manera posible.

Por supuesto que no todos los días son buenos, hay días en los que siento que ya no aguanto más, que necesito mi vida “normal” de vuelta, pero sé que estamos todos juntos en este difícil momento y sé que no soy la única que se siente triste o desesperada por lo que procuro desahogarme y externar como me siento, entendiendo que no estoy sola en esta situación, al contrario, muchas personas alrededor de mi sienten y tienen las mismas inquietudes que yo.

Como familia nos vimos afectados de salud por COVID-19, fueron momentos enrevesados y llenos de incertidumbre, el internar a un familiar en el hospital sin saber qué depara el futuro es una situación fuerte y muy difícil de creer y entender, no obstante, todo terminó bien y esos momentos nos hicieron apreciar de manera rotunda el estar juntos y sanos.

Ahora más que nunca, la universidad ha sido un pilar en mi vida, el continuar con mis clases, aunque sea en línea, me da ánimo y energía, la cercanía con mis amigos, por supuesto la calidez de su compañía. He participado en diferentes proyectos dentro de la universidad, los cuales me han traído experiencias increíbles que me han ayudado a crecer personal y profesionalmente, también me han permitido conocer compañeros a distancia, que con el tiempo se han vuelto mis amigos.

Lo más importante que he aprendido en esta pandemia es lo frágil que es la vida y lo preciado que es saber disfrutarla, lo importante que es ser empático con los sentimientos de las personas y el saber que a pesar de los retos que la vida te presente siempre podrás contar con gente que te quiere y te apoya.

