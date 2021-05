Pasionarte: Sombreros de la diseñadora Adriana Esquer

A mediados de 2017, la diseñadora sonorense Adriana Esquer, lanzó oficialmente su firma de sombreros Pasionarte, con la que busca llevar a este accesorio más allá de la idea que tenemos actualmente de él, convirtiéndolo en un infalible del outfit.

¿Cómo surgió Pasionarte?

Empecé a hacer mis sombreros y me comuniqué con la diseñadora Luciana Balderrama y le quería enviar un sombrero, y ella me preguntó si no tenía un tipo específico de sombrero porque iba a tener una pasarela en Mazatlán y bueno, colaboré con ella. Después de esto me fui a mi primer showroom en Ciudad de México, y de ahí empecé a hacer muchas colaboraciones con revistas y celebridades.

Desde que empezaste la marca, ¿a qué retos te has enfrentado?

Uno de los mayores retos que he tenido es que copien tus ideas, como fuimos la primer marca que nos atrevimos a ir más allá de lo que realmente tiene un sombrero, darte cuenta que tus ideas se empiezan a replicar fue difícil pero se supera y, otro reto, para mi, ha sido el robo de mi cuenta de Instagram, el primero de enero de este año.

¿Cómo manejaste el tema de la pandemia?

Mi prioridad fue pensar en las personas a las que le doy trabajo. Tengo un grupo de ocho mujeres emprendedoras de las comunidades indígenas del sur de Sonora que colaboran conmigo y siento una responsabilidad muy grande porque, dar trabajo es lo más bonito que me ha dejado Pasionarte y, por supuesto, que sentí incertidumbre, pro sobrevivimos, no hubo necesidad ni de recorte, ni de bajar sueldos; mi personal también fue muy comprensible. Hicimos un nuevo esquema de trabajo en el que se pagaba por pieza, entonces ese fue un reto para ambas partes.

Desde tu experiencia, ¿Qué consejo le das a los nuevos emprendedores, de cómo llevar esta situación de la pandemia?

Cuando haces las cosas con pasión y calidad, es inevitable que tu producto se deje de vender. Hay que tener mucha esperanza de que todo va a volver a fluir como antes, y hacer las cosas bien ha sido parte del éxito de nuestra marca, y con esto me refiero a registrar tu marca, estar dado de alta en el SAT, todos los requisitos que una marca requiere es lo que te hace estar lista para las buenas oportunidades.

¿Cuál es el ADN de tu marca?

El ADN de nuestra marca es que son sombreros con diseño, aunque hacemos sombreros sencillos, el ADN es que tengan diseño, que te pongas la moda en la cabeza, entonces, en realidad, pues no ha hecho muy especial, ha sido el gusto de muchas personas, amantes del sombrero y eso ha hecho que, con el tiempo que ya llevamos juntas, nuestra marca ya tenga un sello y, otra cosa bien importante, es que sí, al ser pioneros con sombreros con diseño, hemos querido abrir la mente de que el sombrero no nada más es para playa o para el sol, lo vemos más como un accesorio decorativo, ya que, los grandes diseñadores de México les encanta colaborar con nosotros porque les hacemos piezas elegantes para vestidos de noche… Sí traemos el chip de llevar nuestros sombreros más allá de los típico.

¿Qué sigue para Pasionarte en lo que resta del año?

Tenemos el sueño de poder llevar la marca a más lugares de lo que es México, ya tenemos apertura en Estados Unidos, nos lo han pedido en Europa, entonces, lo que queremos es seguir expandiendo nuestros diseños y cruzas más las fronteras.

¿Cuál crees que es el papel que las mujeres están tomando en el ámbito económico?

Yo creo que es un papel muy importante; ha habido grandes mujeres que nos han abierto las puertas y el camino a muchas emprendedoras de esta época, y es una responsabilidad porque, entre más crecemos, más se nos permite tener voz, ser parte de nuestras comunidades, ser líderes, dar trabajo, empoderar a otras mujeres, entonces ha sido parte muy importante para mi la colaboración.

Encuéntrala en @pasionartemexico

Se ha presentado en MBFWMx de la mano de Lydia Lavín.

HA DICHO

“Traemos el chip de llevar nuestros sombreros más allá de lo típico”. Adriana Esquer. Diseñadora.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

