'La historia secreta de Barbie': de muñeca para adultos a muñeca infantil

A lo largo de los años hemos visto como las mujeres han luchado por tener más derechos y estar a la par de los del género masculino, motivo que ha causado disgustos a ciertas personas, ya que para ellos no es posible que una mujer estudie, trabaje, tenga la autonomía de tomar sus propias decisiones, no quiera tener hijos ni formar una familia como lo dicta la sociedad, entre muchos otros factores.

Sin embargo, no ha sido fácil el camino que las mujeres han tenido para lograr que se les tome en cuenta y hacer valer y respetar sus derechos, pero sí se ha avanzado en ese sentido. Aunque a la fecha, todavía se siguen observando actitudes y comentarios machistas tanto de hombres como de mujeres, que están muy arraigados, pero sí es posible quitarlos y descartarlos.

Como bien se sabe, antes las mujeres no tenían derechos a opinar, tenían que pedir permiso a su marido para realizar alguna actividad, no podían salir sin que antes éste dijera que sí podía hacerlo. Además, si no eras casada, la misma sociedad y el sistema te obligaban a hacerlo, ya que si querían abrir una cuenta en el banco necesitaban la autorización del esposo.

Por tanto, los personajes en el cine que mostraban a mujeres independientes y empoderadas se volvieron un icono de la época, como ejemplo en México, tenemos a María Félix, su temperamento, carácter y porte la hacían ver como una mujer segura, que hacía desplantes a los del género contrario, es decir, actitudes que en esos años eran mal vistas en la sociedad, pero a la vez, muchas querían ser como ella.

Aparición de “Lilli”, una mujer que enfrenta la autoridad

El 1952, la prensa alemana publicó un cómic llamado “Lilli”, quien tenía el perfil de una mujer que enfrenta a la autoridad y tenía unas imponentes medidas corporales. Tal fue el éxito de este personaje, que empezaron a comercializar muñecas de ella al año siguiente.

Foto: Tomada de internet

De esta manera, estas muñecas eran para adultos y no para niñas como se podría creer. Eran regaladas en las despedidas de soltero y las colocaban en el retrovisor de los vehículos y en el panel de mando de los aviones, siendo así el icono sexual de la época.

Foto: Tomada de internet

Este famoso personaje destacaba por tener un impresionante armario, con más de 200 vestimentas distintas. También tuvo su propia película titulada “Lilli, una chica de la gran ciudad”.

Lilli pasa de muñeca para adultos a muñeca infantil

Después de dos años de la comercialización de la muñeca Lilli, un matrimonio norteamericano que vacacionaba en Alemania, se dio del gran impacto que provocó la muñeca (mujer atractiva y adulta) en su hija.

La pareja era productora de juguetes por lo que decidieron fabricar una copia de Lilli, debido al interés que había tenido su hija Bárbara y su hijo Ken. La muñeca tomó el nombre de la niña que mejor conocida como “Barbie”, presentándola en 1959.

Al darse cuenta del gran éxito que tuvo la muñeca, en 1964, la empresa norteamericana compró los derechos de Lilli, con el fin de retirarla del mercado, siendo así como la muñeca para adultos se convirtió en la muñeca infantil, dejando de ser el personaje que hacía desplantes y contestaba a la autoridad y a los guardias de la moral.

La muñeca conservó los atributos y medidas corporales de Lilli, así como su armario, pero dichas medidas han sido criticadas porque se trata de un cuerpo no saludable. Foto: Tomada de internet

De acuerdo con la historia de Barbie en Estados Unidos, en los años 50, Ruth Handler, creadora de Barbie, le propuso a su esposo y cofundador de Mattel crear una muñeca con características de una mujer, pero la idea no fue aceptada. Al darse cuenta de la popularidad de Lilli fue cuando compraron los derechos de ésta y crearon a la famosa Barbie.

