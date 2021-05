Como en la película: Tiktoker dice haber conocido y perdido a un hombre en 10 días

Si has visto la película “Cómo perder a un hombre en 10 días” (How to Lose a Guy in 10 Days) sabrás que se trata de que el personaje de Andie Anderson tiene que hacer un reportaje para la revista donde trabaja sobre las cosas que hacen las mujeres para alejar a los hombres, por lo que su objetivo es encontrar a un chico, hacer que él se enamore de ella y luego provocar los errores durante sus encuentros para que éste no quiera volver a verla.

Inspirada en dicha historia, una tiktoker contó su experiencia de cómo conoció a un hombre, se convirtió en su novio, hizo que se quisiera casar con ella y lo perdió en 10 días. El plan de la joven era que una vez que él tuviera mucho interés en la relación, ella iba a hacer todo lo posible para desesperarlo, y ¿cómo iba a lograrlo? siendo sumamente intensa hasta que éste huyera.

Sin embargo, las cosas no le salieron como ella las había planeado, ya que el hombre era igual de intenso.

Así inició el juego

La joven empezó a seguir a mandar mensajes a distintos hombres por la aplicación para encontrar pareja, Tinder, y a todos les ponía que le gustaban mucho y que estaba enamorada de ellos, pero solo uno le siguió la corriente.

Desde el primer instante, ella actuó de manera intensa, porque sin conocerlo le estaba diciendo que quería ser su novia y que estaba muy enamorada. Luego de una hora chateando, la conversación pasó a WhatsApp, de tanto insistir en ser novios, él dijo que sí.

Fue así que después de haber aceptado una relación, la mujer le empezó a mandar canciones de amor, esas que hablan de una vida juntos, las cuales fueron del agrado del hombre, por lo que le mandó otra a ella.

Le habla de boda y de hijos

Al segundo de día, la chica le dijo que se quería casar con él, a lo que éste le dijo que tenían poco de conocerse, pero ella siguió y le dijo que desde que había visto su sonrisa en la foto, sabía que lo conocía de vida pasadas y que era su complemento, razón por la que el hombre volvió a ceder.

Acto seguido, ella le envió un audio en el que fingía llorar y le decía que estaba muy contenta por haber encontrado al amor de su vida, que no quería llevar lentas las cosas porque la vida era corta y que si él quería llevarla lento era porque no la amaba de verdad. Él siguió accediendo y aseguró que sí le creía y que si ella quería las cosas no iban a ser lentas, a lo que la joven respondió que le daba gusto porque ya le había contado a sus papás sobre su relación.

Días después, le comenzó a mandar anillos de compromiso y fotos de cómo serían sus hijos, pensando que iba a responder de manera negativa, para la sorpresa de ella, él le dijo que podrían tener una boda virtual.

Comienzan los celos

Como vio que no estaban funcionando sus estrategias de ahuyentar hombres, entonces decidió sacar su lado celoso y posesivo, pidiéndole que le mandara capturas de pantalla de sus chats en sus redes sociales, ya que quería saber con quién hablaba, a lo que él le dijo que no creía que fuera necesario, pero la chica le hizo un drama hasta que el envió lo solicitado.

Al tener la imagen, ella le pregunta que quién era uno de los nombres de mujer que aparecían en el chat y el hombre respondió que era su prima. Sin embargo, la joven le dijo que tenía prohibido volverle a hablar y también a otras.

Al ver que todo accedía y que no lo espantaba como ella quería, decidió hacer dramas por cualquier cosa, con mucho llanto.

El final de la historia

Al llegar el día 10, la joven le volvió a pedir captura de pantalla de sus chats y le preguntó si había hablado con sus amigas, con las que le había prohibido tener algún tipo de comunicación, lo cual provocó que él rompiera su relación y le dijera que las cosas no estaban funcionando.

De esta manera, ella cumplió su misión de perder a un hombre en 10 días.

