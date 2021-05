La poderosa razón por la que los Eternals no acompañaron a los Avengers en Infinity War y Endgame

Marvel y Disney presentaron el primer tráiler de Eternals, donde más allá de causar furor en los fans de Superhéroes hizo que estos se hicieran muchas preguntas sobre su presencia durante los ataques de Thanos en las últimas películas de los Avengers, ya que por algo siguen vivas.

Las redes sociales se convirtieron en un lugar de debate para los amantes de Iroman, Thor y compañía, pero la pregunta central estaba centrada en poder entender donde se encontraban "Los Eternos" en Infinity War y Endgame, ya que hubieran sido importantes para intentar detener los ataques de Thanos a la tierra.

El tráiler explica que "Los Eternos" han estado en la Tierra por muchos siglos ayudando a los humanos a prosperar y evolucionar, ayuda que brindan desde la sombra, por lo que si estaban en el planeta porque no salieron durante los ataques de Thanos para pelear junto a los Vengadores y evitar la Decimación.

Hay relación entre Thanos con "Los Eternos"

Eternals, donde estará Salma Hayek como protagonista con Angelina Jolie serán las encargadas de protagonizar el nuevo proyecto de Marvel, mismo donde se presentarán a "Los Eternos", los seres más poderosos del imaginario marvelita, ya que también son los creadores del universo.

Se dice que Thanos y el planeta viviente Ego de Guardianes de la Galaxia Vo. 2, son parte de estos seres, por lo que tienen la capacidad de controlar las Gemas del Infinito, situación que causa más curiosidad sobre su ausencia en los ataques contra el Universo.

La teoría de no intervenir

Se dice que en los cómics se especificó que tanto "Los Eternos" y los "Deviants", monstruos no pueden interferir en el accionar del planeta y la evolución humana directamente, esto gracias a los "Celestiales" o también conocidos como sus creadores; es decir, se dice que decidieron no intervenir para no enojar a su líder Ajax (Salam) ni a los "Celestiales".

