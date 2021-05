La voz de la infancia: Mario Filio y sus doblajes a personajes de Disney

¿Desde qué edad incursionaste en el medio artístico?

Crecí en una familia de sangre artística, inicié de pequeño en el teatro guiñol acompañando a mi padre “Tilín el fotógrafo de la voz” quien fue comediante de los 70 y 80. Ahí hacia voces para muñecos imitando a Cantinflas, Topo Gigio, Chabelo, con el tiempo me invitaron hacer doblaje de voces y me di cuenta que podía crearlas. Estudié la carrera de comunicación, donde mis compañeros de publicidad me empezaron a invitar a cursos, audiciones y castings, así empecé en la radio.

El doblaje es una disciplina muy complicada, debes ser observador, poner atención a lo que está sucediendo en la pantalla, tener un guion y escuchar instrucciones del actor. Es de las especialidades de la actuación que conoces la guía hasta que te paras en el atril, antes no tienes ni idea de que se trata. El director te pone en contexto y es muy similar a lo que se hacía en la radio novela. He sido muy feliz pero ha sido un camino difícil, después de 33 años pude ser miembro honorario de la Asociación de Actores de México “ANDA”, miembro de la Asociación de Interpretes de México “ANDI” así como de la Union SAG-AFTRA en los Estados Unidos de América.

Aprendí que estos logros se van cultivando con el tiempo a base de constancia. Hago comedia, conducción comercial, producción de audio, música y canto.

¿A qué personajes has tenido la oportunidad de darles vida con tu voz?

He tenido la fortuna de hacer a más de 50 personajes, agudos de ellos son: el Inspector Gadget; Ralph ‘El Demoledor’; Miss Piggy; Goofy; Jaimico; Rey Julien, Obi-Wan, Obi- wan Kenobi, Remo, el espejo de Shrek, Rey Julien de Madagascar. También he doblado a actores como John C. Reilly; Ewan McGregor, Will Smith y Clive Owen, los actores de doblaje allá tenemos crédito en las películas

¿Cómo es el proceso creativo para darle vida a cada uno de los personajes?

El Director de la serie y la compañía de doblaje tiene ciertos lineamientos cuando buscan algún actor o actriz para darle voz a un personaje. Después el primer encuentro con el personaje es en blanco y tienes que poner los sentidos al máximo, escuchar su voz del actor original para hacer la adaptación. Al doblar sacas mucho de tu esencia, buscas en tu interior a referentes, experiencias, situaciones que viví y personas que conoces, esto lo voy adaptando, un ejemplo fue la voz de Cantinflas me funciono para hacer la de Goofy.

¿Qué ha sido lo más desafiante de tu profesión?

Me he concentrado en ser de pronto camaleónico, un reto es la constante motivación, el ser versátil y poco predecible. Esto me mantiene fresco y con los pies en la tierra para no confiarme. Desde el 2005 me integre al mundo del podcast, ya que es un medio de comunicación muy interesante, además me gusta cantar tengo algunos sencillos

¿Qué es lo más sorpresivo de tu trabajo?

Ha sido gratificante viajar a varios países y ver que la gente asocia y conoce tu voz por un anuncio de radio, por alguna película de cine o una serie de dibujos animados. Ver que a todas las edades la gente se sorprende es un regalo que no esperas. Por lo general en el doblaje trabajas en una sala muy recóndita donde nadie te ve y pasas muchas horas grabando, por eso muy bonito cuando la gente te felicita y te agradece por ser parte de su niñez.

Una de las laboras más importantes que tengo desde hace 20 años es compartir los conocimientos, dando conferencias o masterclass en las Universidades. Para algunos colegas imparto talleres de capacitación y actualización para aprender nuevas técnicas interpretativas y cuidados de la voz y también los talleres online para el público donde doy ejercicios prácticos que te ayudan a llevarlos a la práctica.

¿Con tu voz te has sumado alguna causa filantrópica?

Sí, muchos años es parte indispensable, desde la Red Nacional de Discapacidad, el CONAPRED, para la organización con Ganas de Vivir para personas que padecen cáncer, Kilos de ayuda, Fundación México y asociaciones para grupos indígenas. Las causas son algo que me encanta ayudar y he tenido la fortuna de ser invitado.

¿Hoy en día cuales son los retos de la conducción?

Ha sido complicado trabajar online, me he convertido en editor, ingeniero de audio para poder sacar adelante el trabajo. De las situaciones malas siempre se sacan cosas buenas y al estar encerrados en casa me sirvió para abrir mercado en otros países

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Sigo haciendo dóblales, series y películas para compañías que trabajan por streaming y también de unirme a grupos de conferencistas de todo el mundo que desean aprender el manejo de la voz sin ser actores ni locutores.

