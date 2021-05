¡Alerta! Amazon no cumple 30 años ni regala cosas; no caigas en el pishing que mandan por WhatsApp

No creas todo lo que ves en internet. No, Amazon no cumple 30 años en 2021 ni te regalará productos en su supuesto aniversario. Si te llegó un mensaje por WhatsApp que indica que la compañía de Jeff Bezos es muy dadivosa y adjunta un enlace para que entres en una “rifa”, se trata de una estafa que sólo pretende robarte tus datos.

Este mensaje ha llegado a usuarios de México únicamente con una liga que redirige a "Amazon Spin", una ruleta en la que se encuentran "diversos premios", pero el sitio te pedirá que hagas tu registro o que ingreses los datos de tu cuenta. Si lo haces, los ciberdelincuentes podrían tener acceso a tus datos personales, correo, contraseña y tu información bancaria.

No caigas en esta estafa. Foto: Especial.

Para obtener tu premio, la página te pide que compartas el link de la dinámica a tus contactos de WhatsApp y que descargues una aplicación, la cual descargara un malware a tu teléfono. El mejor consejo es: ignorar este tipo de mensajes.

No es la única forma en la que estafan

También hay otra liga que envían por mensaje, en la cual un supuesto regalo llega los días martes y te redirige a un mensaje en el que supuestamente Amazon te seleccionó uno de los cien ganadores de un Huawei Mate 40 Pro. Lo único que supuestamente debes hacer es responder una encuesta de tres minutos para evaluar la calidad del servicio.

Incluso tiene comentarios falsos. Foto: Captura.

Este tipo de mensajes son una campaña de phishing que busca que los usuarios ingresen sus datos personales en sitios que se hacen pasar por empresas o instituciones bancarias para robar su información y cometer fraude.

Incluso Amazon ha usado sus cuentas oficiales para informar que se trata de un fraude y suplantación de identidad. Además, Amazon cumplirá 26 años el próximo 5 de julio.

msb