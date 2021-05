Efeméride: ¿Qué pasó el 19 de mayo? Nacen Malcolm X y la escritora Elena Poniatowska

El 19 de mayo nacieron figuras de la cultura como el luchador por los derechos civiles Malcolm X y la escritora Elena Poniatowska; murieron el novelista Nathaniel Hawthorne, el político y pensador, filósofo y poeta José Martí.

¿Qué más se celebra el 11 de mayo?

1593.- Nace el artista flamenco Jacob Jordaen.

1864.- Muere el novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne, autor de La letra escarlata.

1887.- Nace el literato y científico español Gregorio Marañón y Posadillo.

1889.- Fallece el científico mexicano Francisco Díaz Covarrubias. Fue director del Observatorio Astronómico Nacional.

1895.- Muere José Martí, llamado "El Apóstol de la Independencia de Cuba".

1925.- Nace Malcolm Little, líder negro estadunidense, quien cambia su apellido a X, el cual simboliza el apellido original de los negros africanos.

1932.- Nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas. Autora de obras como Hasta no verte Jesús mío, La noche de Tlatelolco y De noche vienes, entre otras.

1989.- Es galardonado el político ruso Mijail Gorbachov con el Premio Príncipe de Asturias.

2004.- Crea el Reino Unido el primer banco de células madre embrionarias del mundo.

2010.- Muere el escritor y periodista mexicano Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

2014.- Fallece el director de orquesta germano-canadiense Franz-Paul Decker.

2014.- Muere el escritor afroamericano Sam Greenlee, autor de la famosa novela The Spook Who Sat by the Door.

2015.- Fallece el cantante flamenco, compositor y guitarrista Manuel Molina.

2017.- Claudina Domingo y Jaime Martínez reciben el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen.

2018.- Muere el artista estadunidense Robert Clark, mejor conocido como Robert Indiana.

