ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver este domingo 16 de mayo; George Clooney

El tiempo del descanso casi se acaba y este domingo 16 de mayo es probable que tu plan, a pesar de que en la mayoría del país se han relajado las medidas sanitarias, sea pasar un rato en pareja o con la familia mientras ven una película a través de Netflix, la plataforma de streaming, que hasta ahora, goza de la preferencia de los mexicanos.

La intención es que la pases bien, pero que el contenido sea de calidad, es por ello que aquí vamos a dejar una cinta que en su tiempo fue multinominada a los diversos premios del cine, y la adaptación de su guion resulto vencedora en los BAFTA y los Globos de Oro.

¿Cuál es la mejor película para ver este 16 de mayo?

Protagonizada por George Clooney, Vera Farmiga y Anna Kendrick Up in the Air o "Amor sin escalas" como se le conoció en México, es una adaptación a la pantalla de la novela del mismo nombre de Walter Kirn.

Ryan Bringhman interpretado por Clooney es un hombre que se dedica a despedir de sus trabajos a las personas, su empresa es contratada por otras para que él llegue y les dé el último adiós a los trabajadores. Su vida es un constante viaje y los aeropuertos con como su casa, no tiene contacto con su familia y para él las relaciones estables no pueden ser exitosas, todo con el es frío, pero todo cambia cuando una nueva compañera de trabajo propone una forma de ahorrar en los viajes.

Natalie Keener que interpreta a Anna Kendrick lanza la idea de despedir sin estar presentes, entonces las cosas comienzan a complicarse y Bringhman tiene que demostrar que su trabajo, tal cual, lo venía haciendo sigue siendo necesario y sobre todo rentable para su compañía.

Esta cinta esta disponible en Netflix para que a la hora que gustes le eches un vistazo, es de 2009 y se realizó con un presupuesto de 25 millones de dólares, sin embargo, recaudó más de 165 mil millones en taquilla.

