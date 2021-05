Netflix revela lista de sus series "secretas" para todos sus usuarios

Parece ser que la plataforma de video vía streaming Netflix acaba de realizar el mejor regalo del Día de las Madres, pues acaba de revelar los nombre de algunas series “secretas” del servicio que no habitualmente no están listadas en sus tendencias, sin embargo eso no quiere decir que no son buenas.

Para que inicies de la mejor forma esta segunda semana de mayo, a continuación te dejamos la lista completa de esta gran lista, la cual seguramente te sacará de un gran aprieto cuando no sepas qué ver.

Series “secretas” de Netflix

“Amor y anarquía”

“Better Than Us”

“Between”

“Biohackers”

“Bosque Adentro”

“Chambers”

“Dirk Gently´s”

“Dogs of Berlin”

“El Bosque”

“Érase una segunda vez”

“Ghoul”

“Grand Army”

“How to Sell Drugs Online (Fast)”

“Into the Night”

“Karppi”

“Kingdom”

“La chica nueva”

“La mantis”

“La valla”

“Los asesinatos de Vlhala”

“Luna Nera”

“Mar de Plástico”

“Navidad en casa”

“One More Time”

“Retributión”

“Shtisel”

“Signal”

“Sorjonen”

“Sparta”

“Special”

“Spinning out”

“Stay Tuned”

“Stranger”

“Suburra”

“Tabula Rasa”

“Ten Percent”

“Tiempos de guerra”

“Trapped”

“Travelers”

“Trinkets”

“Un lugar para soñar”

“Versailles”

“Vivir sin permiso”

“Warrior Nun”.

"¿Quién mató a Sara?" tratará más problemas sociales en su segunda temporada

La serie latina de Netflix más popular en el mundo, "¿Quién mató a Sara?", regresa este 19 de mayo con toda la verdad del asesinato de Sara en su segunda temporada, pero con una visión más cruda de la realidad en la que la historia de la inocente víctima tomará otro rumbo.

Tras un largo trabajo de indagaciones y de búsqueda de venganza por parte de Álex, el personaje que interpreta el actor colombiano Manolo Cardona, tendrá que enfrentar en esta temporada todos los secretos que encontró y su confusión llegará al límite.

La serie, además, seguirá abordando temas sociales como la discriminación, la homofobia, el maltrato a las mujeres y un tema fundamental que se suma al debate: el tratamiento de ciertos problemas mentales.

MAVR