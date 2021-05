Netflix: La película más divertida para ver este 1 de mayo

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tales como las que refieren a las religiones o grupos religiosos, tal como sucede con la judía.

Esta religión ha sido una de las más conocidas por su forma “radical” y entregada de llevar a cabo las actividades respectivas de la religión; el término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.

Es considerada una de las tres religiones monoteístas más antiguas; esta religión está compuesta de cristianismo y el islam, las cuales derivan de las llamadas “religiones del Libro” o “abrahámicas”.

En este sentido, las personas suelen preguntarse acerca de diversas religiones existentes, por lo que también desean entenderlas mejor; así sucede con la judía, la cual sigue causando polémica a causa de sus estrictas reglas internas.

El despertar de Motti Wolkenbruch

Esta cinta en donde protagoniza Inge Maux, Noémi Schmidt, Joel Basman, es una cinta basada en libros dentro de las clasificaciones de Netflix, la cual nos cuenta la vida de la familia de Motti, quienes insisten en que se case con una mujer judía ortodoxa.

Esta cinta también considerada como comedia, retrata la vida de Motti, quien no pudo evitar enamorarse de una chica que su madre no aceptará pues no es judía.

Así es como nos presentan dos contrastes, en donde Mordechai es un joven judío que está presionado por casarse con una mujer judía ortodoxa; Motti se enamora de su compañera de clase.

El problema central de dicha producción cinematográfica, es que Motti está enamorado de una mujer que ni su madre, ni sus familiares y mucho menos su congregación judía podría entender y sobre todo aceptar.

Película de comedia para ver en Netflix

Ella luce como una mujer moderna que no tiene estigmas sobre la vestimenta o manera de ser; ella vive libre y feliz, pero como se mencionó anteriormente, la familia de Motti quizá nunca podría aceptarla.

“El despertar de Motti Wolkenbruch", es una cinta dirigida por Michael Steiner; está dentro de la clasificación de comedia y drama en Netflix, la plataforma gigante de streaming que cada vez presenta más variedad en sus títulos y géneros del amplio catálogo.

Esta cinta está basada en el libro de Thomas Meter, quien también se encargó de escribir el guión para cine de esta película; fue grabada en Zurich; la actuación de Basman como Motti le hizo ganar el premio Swiss Film dentro de la categoría como mejor actor en 2019.

