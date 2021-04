RETO VISUAL: Encuentra los conejos con peinado diferente y pon a prueba tu destreza; tienes 20 segundos

Cuando se trata de los retos visuales que invaden las redes todo el mundo quiere mostrar su destreza y agilidad mental al descubrir la solución en poco tiempo, por eso te traemos este desafío que deberás superar en 20 segundos y donde debes encontrar los conejos con peinado diferente.

Ponte a prueba y reta también a tus amigos y familiares para que descubran la solución a de este reto que se ha convertido en viral por la dificultad que lleva, por lo que es considerado de nivel experto, pero estamos seguros que si pones atención demostrarás que ers un maestro.

Te dejamos la imagen en donde encontrarás a cientos de conejos blancos con tiernas orejas y divertidos peinados, pero deberás buscar a los 4 animalitos que están perdidos y lucen un look distinto al de sus amigos.

Pon a prueba tu agilidad mental. Foto: Especial

Ya han pasado los 20 segundos, y hasta llegaste al minuto pero no has logrado dar con la respuesta, no te preocupes, tenemos algunos consejos para que puedas lograrlo. Centra tu atención sólo en el peinado que está arriba de sus tiernas cabezas; sólo debes buscar dos estilos distintos.

Solución al reto de los conejos

Para todos aquellos que no lograron encontrar a los conejos de peinado diferente, les dejamos la solución, como verás los pequeños animales estaban distribuidos por toda la imagen, pero no debes preocuparte por no lograrlo, ahora puedes retar a alguien más.

Reta a tus amigos. Foto: Especial

