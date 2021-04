Pablo Vamer al descubierto

Pablo Vamer estudió performance-piano en Berklee College of Music. Hoy en día se ha destacado por su formación musical.

¿A qué edad empezaste?

Desde chico he tenido una afinidad por la música y el canto, mi primer guitarra eléctrica me la regalaron a los siete años. Después estudié guitarra acústica, bajo y piano.

¿A qué retos te has enfrentado en la industria musical?

Uno de ellos sería la competencia; en México existe mucho talento, es una carrera donde todo el mundo busca triunfar. Se necesita ser paciente y trabajar con el corazón para lograr buenos resultados.

¿Qué género podemos encontrar en tus canciones?

El regional mexicano fusionado con pop y armonía de jazz.

¿De qué trata tu sencillo?

Es una canción romántica, y es la primera de esta nueva combinación de géneros. Se llama "Tan llena de magia".

¿Cómo es tu proceso creativo al componer piezas?

No tengo una fórmula, pero de repente empiezo haciendo la música y después la letra. Soy más musical que letrista, me gusta hacer todos los arreglos a las canciones, tocar en las grabaciones y realizar la producción. A veces escribo historias propias y otras me las imagino o voy buscando palabras y rimas.

¿Qué proyectos tienes para este 2021?

Este año voy a sacar nueva música, tengo tres sencillos por lanzar.

Por Isis Malherbe

