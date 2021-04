Previo a ser intubado paciente con Covid-19 revela a su esposa que le fue infiel con su amiga

Gran polémica generó la historia de una mujer que se enteró de la infidelidad de su esposo poco tiempo antes de que éste fuera intubado tras haberse contagiado de Covid-19. El peculiar suceso ocurrió en la ciudad de Campo Grande, Brasil, informó el diario O Globo, en donde además se detalló la identidad de la amante.

De acuerdo con la información, la mujer de 48 años estaba casada con el hombre, un bombero de 48 años, cuya salud se agravó debido al coronavirus y tuvo que ser intubado. El hombre se contactó con su esposa para decirle que tenía Covid-19 y que se iba a internar en un centro de salud privado, por lo que le sugirió que no acudiera a verlo.

Sin embargo, la esposa hizo caso omiso de esta indicación y decidió trasladarse hasta este punto, en donde al llegar y preguntar por el hombre, los médicos le indicaron que se encontraba acompañando de “su novia". Ante esa información la mujer decidió esperar a que saliera la pareja de su esposo y así verla de frente.

La amante de su marido era una amiga en común

Enorme fue la sorpresa que se llevó la esposa al ver salir del cuarto a una amiga que tenía en común con su esposo. De acuerdo con los medios locales la mujer quiso hablar con su esposo antes de que éste fuera intubado, momento en el que el hombre terminó por admitir su infidelidad, y que además vivía con la mujer de 57 años de edad.

"A partir de hoy, ella se encarga de mis cosas. Puedes irte", aseguró el bombero a su mujer, de acuerdo con la prensa brasileña; además la esposa reveló que los documentos, tarjetas bancarias, teléfonos y otras pertenencias de su esposo habían quedado en poder de su amante.

Esta fue la razón por la que decidió denunciar la situación y darla a conocer en los medios; en este contexto las autoridades locales registraron el caso como preservación de derechos, y aunque la nueva pareja del paciente no dio declaración alguna, negó tener en su poder esos documentos.

"Sus documentos, tarjetas de crédito, celular y contraseña bancaria, se quedaron con su hija mayor, no hay nada conmigo. No sé por qué está haciendo esto en un momento tan difícil para la familia. No tengo nada que ver con eso", declararía la “novia” del bombero, quien en estos momentos se encuentra en coma inducido.

