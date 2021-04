MICHAEL KORS 40 ANIVERSARIO: Exclusiva presentación de las tendencias otoño-invierno 2021

El diseñador estadounidense Michael Kors celebró su 40 aniversario en el mundo de la moda con un desfile dedicado a Broadway, en donde se mostró lo nuevo en tendencias otoño invierno 2021 con supermodelos como Naomi Campbell, Helena Christensen y Bella Hadid.

Fan desde hace mucho tiempo del escenario, el espectáculo Otoño / Invierno 2021 del diseñador abrió con un mensaje de algunos de los nombres más importantes de Broadway: Bette Midler, Bernadette Peters, Judith Light, Rosario Dawson, Billy Porter, Renée Elise Goldberry, y muchos más.

La transmisión continuó con un espectáculo de pasarela completo, producido por Bureau Betak, que se grabó en lugares emblemáticos del distrito de teatros, incluido el restaurante Sardi's, el teatro Shubert, el teatro Booth y la calle 45.

El video de aniversario de Michael Kors fue grabado en Nueva York con maniquíes tomando la calle entre letreros luminosos para después reunirse en un espectáculo musical protagonizado por el cantante Rufus Wainwright.

Las modelos llegaron al Teatro Shubert donde, sentadas a dos metros de distancia, vieron al cantante y compositor nominado al Grammy, Rufus Wainwright, interpretar un popurrí optimista de Nueva York que incluía "City Lights", "New York State of Mind" y "No hay negocio como el mundo del espectáculo".

Siguiendo su mensaje, las modelos salieron de Sardi con elegantes piezas cortadas intencionalmente con vestidos rojos, negros y blancos, mientras Rufus Wainwright cantaba clásicos de Broadway desde el interior del teatro.

Para conmemorar la ocasión, la compañía Michael Kors hizo una donación a The Actors Fund, una organización nacional de servicios humanos que fomenta la estabilidad y la resistencia, y proporciona una red de seguridad para los profesionales de las artes escénicas.

Naomi Campbell cerró el desfile de Michael Kors con un brillante vestido negro que forma parte de la colección de tendencias otoño invierno 2021.

Con información de EFE.

JOS