Game Of Thrones celebra este año su décimo aniversario, aquí te contamos los detalles

Este año se celebra el décimo aniversario del estreno de la famosa serie de dragones y fantasía medieval “Game Of Thrones”(GOT), cuya historia está basada en las novelas del escritor estadounidense George R. R. Martin, por lo que no se tienen preparadas varias sorpresas en torno a esta producción que causó gran sensación y se consolidó como un gran fenómeno.

Gustavo Grossman, líder de General Entertainment Networks para WarnerMedia Latin America, señaló que "parece mentira que haya pasado ya una década desde que el mundo de la televisión y el entretenimiento cambió. Este programa nadie pensó que se iba a convertir en el fenómeno global".

El aniversario

Para este aniversario se ha transmitido a través de HBO Signature y HBO Go, un maratón durante el mes de abril de la aclamada serie, de hecho este sábado 24 de abril se transmitirá toda temporada 8, así el público no sólo podrá volver a emocionarse con la trama sino que también podrá recordar a los personajes entrañables o bien nuevas audiencias podrán sumarse a la lista de seguidores.

10 años de historias y personajes inolvidables. Disfruta todas las temporadas en HBO GO. — Casa Oficial del #IronAnniversary en Latinoamérica (@HBOLAT) April 16, 2021

Así este maratón de los 73 episodios de la serie se transmiten como un preámbulo para la presentación de ‘House of the dragon’, una historia situada en la familia Targaryen justo 300 años antes de GOT, y la cual llegará en el año 2022.

Como parte de la celebración del décimo aniversario, WarnerMedia Consumer Products, la división de licencias de WarnerMedia, tiene contemplado lanzar varios productos oficiales de la serie GOT los cuales serán desarrollados en asociación con importantes marcas de México y otros países de la región.

Grossman también señaló que se tienen “planificadas muchas cosas y no sólo es un evento de HBO como canal, es un evento global de WarnerMedia, Warner Brothers consumer products, seguramente que tendremos eventos puntuales en los principales mercados y México es uno de ellos", asimismo recordó que todo está por definirse pues hay que recordar que aún estamos en contexto de pandemia por COVID-19.

pgh