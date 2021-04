¿De qué murió Toni Rodríguez, actriz de doblaje de 'Los Pitufos' y 'Sabrina'?

Este jueves se informó el fallecimiento de la actriz de doblaje María Antonieta Rodríguez, mejor conocida como Toni Rodríguez, quien perdió la vida por causas que no se han dado a conocer aún, pero que sin duda es una pérdida importante en la industria.

La mujer de 51 años había logrado forjar una enorme carrera dentro de este mundo del doblaje, ya que algunos personajes muy entrañables son los que ella pudo ejecutar dentro de las series y caricaturas de la televisión en México.

Lalo Garza confirma la noticia

El actor de doblaje Lalo Garza fue quien confirmó el fallecimiento de la actriz en un mensaje en redes sociales en donde señaló que su compañera y amiga había perdido la vida, en una noticia que a todos llenaba de tristeza.

"Me parte el alma esta noticia. Una gran amiga, siempre divertida, sonriente y optimista, siempre hermosa por dentro y por fuera. Acabamos de perder a una gran actriz y a un gran ser humano. Descansa en paz, mi querida Toni Rodríguez. Llevaré en mi recuerdo tu sonrisa siempre", señaló Garza en su publicación.

Estas son algunas de las reacciones

"Me llena de profunda tristeza saber de tu partida... pero en realidad has trascendido con tus lecciones y has quedado inmortal en todas tus maravillosas voces con las que impactaste a muchas generaciones", comentó María Belacqua, quien también fue una entrañable amiga de la actriz.

Toni Rodríguez dio voces a 'Pitufina' en "Los Pitufos", 'Donna' en "Beverly Hills 90210", Libby Chesser en "Sabrina", entre otros papeles que tuvo la actriz que dio una voz muy especial a estas series, caricaturas y animes.

