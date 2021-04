Así luce Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, tras ser detenido en Miami | FOTO INÉDITA

El Esposo de la cantante Ninel Conde, ha dado nuevamente de qué hablar, ya que el día de hoy fue detenido en Miami, Florida en Estados Unidos, luego de ser acusado de fraude por una demanda colectiva de poco más de 22 millones de dólares, el colombiano ya habria sido acusado de fraude anteriormente por Alejandra Guzmán.

Fraude

Además de la actriz, sus exmánagers y otras personas habrían denunciado por incumplimiento de las cláusulas de un contrato celebrado entre los demandantes y un empresa que presuntamente es propiedad del colombiano. La ex manager y defensor legal de Guzmán filtraron un audio en el que Larry acepta haber cometido un fraude millonario.

En el audio se escucha al colombiano aceptar su culpabilidad por los fruades multi millonarios que aparentemente cometió, en ellos también reveló que su esposa, Ninel Conde no estaba enterada del hecho,

"Yo fui subcontratado por una persona, un tercero y ese tercero no existe, ¿verdad? Y ese tercero me vio mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero y obviamente tú me demandas a mí, eso es lo que está pasando, se lo tuve que decir (a Ninel Conde)",

Audio delator

Hasta el momento la "bombon asesino" no ha emitido declaración alguna respecto a la detención de su marido, a quién en varias ocasiones ha comentado desconocer los movimientos y procesos contra su compañero de vida y siempre ha reclacado que confia en él y en su inocencia.

Se cree que el modus operandi del empresario consistía en brindar una oportunidad de negocio a múltiples representantes, celebridades y locaciones de espectáculos para después, invertir el dinero en una especie de modelo piramidal,

uD83DuDCA5 Foto del arresto de #LarryRamos, esposo de #NinelConde uD83DuDCA5 pic.twitter.com/LNnR5sN80g — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) April 20, 2021

Con información de Suelta La Sopa

avh