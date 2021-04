Netflix: Querido personaje de "New Amsterdam" abandona la serie; conoce la razón

Netflix sigue consintiendo a sus usuarios con contenido único, aunque no todo han sido buenas noticias para los cinéfilos en sus series favoritas, como "New Amsterdam" que anunció la salida de quien fuera uno de los personajes favoritos de la serie médica.

La popularidad de "New Amsterdam" continúa creciendo y se mantiene en el top diez de las más vistas en la plataforma de streaming, lo que ha llevado a los fans y críticos a pensar que podría sustituir a la exitosa "Grey's Anatomy" en caso de anunciar su último episodio.

Sale personaje de "New Amsterdam"

Muchos de los personajes han logrado ganarse la simpatía del público gracias a la gran actuación de las celebridades que les dan vida, pero esta vez uno de ellos anunció su retiro de la serie y no aparecerá más en la próxima temporada.

Se trata de Anupam Kher, quien diera vida al doctor Vijay Kapoor en la serie durante tres temporadas no volverá la próxima, sí lo reveló el medio Deadline.

Anupam Kher bandona "New Amsterdam". Foto: Instagram

La noticia de su ausencia en la serie llega luego de que The Hindustan Times anunciara que la esposa del actor padece cáncer. Aunque se anunció su salida no se ha confirmado que sea definitivo, por lo que no descartan un posible regreso.

Kher tiene pendiente de estreno Sooryavanshi, Zamaanat: And Justice for All, The Last Show, Koochie Koochie Hota Hai, Alert 24X7, The Kashmir Files, Snapshot Wedding y Miss match India.

Con información de Europa Press

cvg