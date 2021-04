ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver este domingo 18 de abril; para medir los riegos en redes sociales

Recientemente se estrenó a través de Netflix un crudo y contundente documental en que los riesgos de las redes sociales, sabemos que este domingo se estrena la segunda entrega de la popular serie de Luis Miguel, misma que en su primera temporada paralizó las redes sociales y de la cual se espera lo mismo para ésta.

Sin embargo, si no quieres ser de esas personas con la manía por "El Sol", o simplemente quieres ver algo interesante (no es que el chisme del cantante no lo sea), antes de que empiece a las 19:00 horas la serie, "¿Por qué me mataron?" es la mejor opción.

¿Cuál es la mejor película para ver este domingo 18 de abril?

"¿Por qué me mataron?", es la historia de Belinda Lane, una mujer que a través del sitio MySpace logró hallar a los responsables de haber disparado y asesinado a su hija Crystal Theobald de 24 años en el ya lejano 2006.

El caso de Crystal fue el siguiente: ella recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un automóvil con su novio y su hermano, esto al ser confundidos con miembros de una pandilla rival (a la de los asesinos), Lane fue testigo del trágico hecho, pues también fue atacada por las mismas personas que terminaron con la vida de su hija, ya que ella conducía otro auto más adelante.

Así, la madre utilizó la red social más popular de ese tiempo y gracias a las conexiones entre personas y a su habilidad dio con los asesinos.

Esta es una historia digna para ver con la familia y reflexionar sobre el papel que las redes sociales tienen en la vida cotidiana y en lo que dejamos que se sepa de nosotros con su utilización.

Este es el tráiler de la cinta dirigida por Frederick Munk:

